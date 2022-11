Takto svoj darček zabalíte dokonale

Pozrite si video návod, ako dokonale zabaliť vianočné darčeky.

Viacerí z nás to poznajú. Už len vybrať správny vianočný darček je celkom náročná úloha. A potom príde niečo, čo najmä potrápi mužskú časť nakupujúcich. Darčeky treba pekne zabaliť. Prinášame preto pár tipov, ako na to a aj jeden video návod, s ktorým to zvládne naozaj každý.

1. Skúste v obchode

V prvom rade myslite na balenie darčeka už v okamihu, keď ho kupujete. Veľa obchodov ponúka možnosť dať darček zabaliť priamo v predajni. Vybavíte to teda rýchlo a nebudete už na balenie darčeka myslieť.

2. Zapojte rodinu

Mama, sestra, svokra. To je len krátky zoznam ľudí, ktorých môžete požiadať o pomoc s balením darčekov. Len teda myslite na to, aby ste niekomu nedali zabaliť jeho vlastný darček. To už by sa pri stromčeku vysvetľovalo ťažšie.

3. Taška namiesto balenia

Jednou z možností je vykašľať sa na balenie a dať darček do peknej papierovej alebo plátennej tašky. Na výber je neskutočne veľa možností a môžete vybrať tašku podľa záujmov obdarovanej osoby. Ak má rada mačky, dajte peknú mačkovú.

4. Kašlite na umelecký dojem

Najdôležitejšia je snaha a darček nemusí byť zabalený úplne dokonale. A každý z nás dokáže darček zabaliť aspoň na priemernej úrovni. A ak si myslíte, že nie, máme tu pre vás tip číslo 5.

5. Postupujte podľa návodu

Na internete nájdete tisíce návodov, ako dokonale a jednoducho zabaliť darček. My vám ponúkame jeden z nich, ale pokojne hľadajte a nájdete taký, ktorý bude najviac vyhovovať vám.