Európski maloobchodníci sa pripravujú na chudobnejšie Vianoce

Maloobchodníci sa obávajú, že tieto Vianoce by mohli byť najhoršie za posledných desať rokov.

Nakupujúci znižujú výdavky, zatiaľ čo náklady na podnikanie nevykazujú žiadne známky poklesu a stláčania ziskových marží. Napriek tomu, že domácnosti prežili dvoje Vianoce v rámci sociálnych obmedzení spojených s pandémiou COVID-19, chcú počas tohto sviatočného obdobia minúť menej, a to na darčeky aj na spoločenské stretnutia. Dôvodom je dvojciferná inflácia, ktorá útočí na naše peňaženky.

Spotrebiteľská dôvera je tiež na, alebo blízko k najhoršiemu zaznamenanému rekordu, pretože prudko stúpajúce účty za energie zvyšujú životné náklady. V Nemecku predpovedá maloobchodná asociácia HDE najsilnejší prepad vianočných tržieb od roku 2007, pričom maloobchodné tržby v rozhodujúcom období november až december klesnú medziročne o 4 % na báze upravenej ceny.

Obchodníci nemôžu pre rastúce náklady na energie a logistiku ani rozdávať predvianočné zľavy, ktoré by nalákali zákazníkov. „Pre maloobchodné spoločnosti zostáva toto ťažké obdobie,“ povedal výkonný riaditeľ HDE Stefan Genth a poznamenal, že maloobchodníci čelia vyšším účtom za prácu a energiu a silnejšiemu doláru, ktorý tlačí na nákupné ceny.

V Spojenom kráľovstve množstvo prieskumov naznačuje, že viac ako polovica Britov plánuje tieto Vianoce minúť menej. Ak by sa septembrový prudký pokles maloobchodných tržieb zopakoval aj v decembri, bol by to najhorší výsledok od začiatku porovnateľných ročných rekordov v roku 1989.

„Maloobchodníci čelia možno najťažšej sviatočnej sezóne za ostatných desať rokov, pretože nakupujúci sa snažia vyhľadávať výhodné ceny a nakupovať menej, aby čelili budúcim ekonomickým výzvam,“ povedal Paul Martin, vedúci maloobchodu KPMG.