Najšialenejšie vianočné tradície sveta. Tak toto vás pobaví

Iný kraj, iný mrav platí do bodky aj pri vianočných zvykoch. Znejú vám kakajúce polienka či trollovia oblizujúci lyžičky príliš uletene? Tak čítajte.

Svet je veľmi veľký a najkrajšie sviatky v rôznych kútoch sveta sprevádzajú všakovaké tradície. Zasmejte sa s nami a objavte päť nevšedných vianočných tradícii z celého sveta.

Kakajúce polienka

V Katalánsku počas decembra na jedálenskom stole žije malé polienko s nakreslenou tvárou, o ktoré sa domáci príkladne starajú. Zakrývajú ho dekou, kŕmia ovocím, sladkosťami či orieškami. Život ako v bavlnke sa mu skončí na Štedrý deň, keď ho deti bijú palicou, aby im vykakalo darčeky. Úsmevné, však?

Beh čertov

Túto tradíciu si pokojne môžete pozrieť na vlastné oči. V mnohých rakúskych dedinkách a mestách sa v predvečer sv. Mikuláša oslavuje sviatok Krampuslauf. Spája sa s pohanskou postavou čertom Krampusom, ktorý prichádza spolu s Mikulášom strašiť neposlušné deti. Súčasťou Krampuslaufu je aj beh čertov, ale nie hocijakých. Niektoré masky sú také desivé, že z nich tuhne krv v žilách. Nechýbajú plamene a dym všade kam sa obzriete. Ten najväčší beh sa odohráva v rakúskom Schladmingu.

Islandskí záškodníci

Na Islande vo vianočnom období prichádzajú do domov trollovia, synovia obryne Grýly – jednej z najkrutejších postáv islandského folklóru. Neprichádzajú však vinšovať, ale spôsobovať chaos a škody. Dohromady 13 trollov od 12. do 24. decembra postupne prichádza z divočiny do miest, aby robili neplechu. Každý z nich pritom robí iný druh zloby. Jeden kradne mlieko kravám, iný obťažuje ovce a podľa toho dostali aj svoje mená. Oblizovač lyžičiek, Únosca klobások, Čuchač dverí či Kradoš sviečok… Novodobá verzia tradície je miernejšia, pretože títo záškodníci prinášajú dobrým deťom sladkosti a neposlušným starý zemiak.

Na omšu na korčuliach

Vo venezuelskom hlavnom meste Caracas veriaci od 16. decembra až do Štedrého dňa jazdia na ranné omše na kolieskových korčuliach. Dlhoročný zvláštny zvyk pravdepodobne pramení z toho, že Venezualčania sú pre geografickú polohu v decembri ukrátení o sneh a mráz. Korčuliarov je toľko, že samospráva mesta v daný týždeň dokonca obmedzuje rannú dopravu a uzatvára niektoré ulice.

Štedrovečerné, ehm, kurča

Bizarnosť na záver. Japonsko sa neradí medzi kresťanské krajiny a Vianoce u nich ani nie sú oficiálnym sviatkom. Napriek tomu sa takmer všetci Japonci na Štedrý večer stretávajú nad kuraťom z KFC a neváhajú stáť v radoch na toto jedlo celé hodiny! Podivná tradícia vznikla z úspešnej marketingovej kampane reťazca, ktorý v 70. rokoch minulého storočia lákal zákazníkov so sloganom: „Kentucky na Vianoce“.