Nerob si starosti, máme všetko. Čo darovať svokrovcom?

Vybrať darček pre niektorých členov rodiny môže byť poriadny oriešok. Napríklad svokrovcom. Viete, čo im tento rok podarujete? Poradíme vám.

Kým s detičkami, manželom či manželkou alebo rodičmi si ešte poradíte, vybrať vhodný darček pre svokrovcov vám môže zabrať nejaký ten čas. Obzvlášť, ak tradične ako každý rok zaznie hláška: „Nerob si starosti, máme všetko.“

Pre svokru:

Šperk trošku inak

Šperky patria v rebríčku obľúbených darčekov pre ženy na popredné priečky. Vy to však môžete ešte o niečo povýšiť. Darujte svokre šperk vyrobený z odstrihnutých vláskov vašich deti alebo s odtlačkom prsta vnúčaťa či vygravírovaným EKG niekoho jej srdcu blízkeho. Ak si myslíte, že nič z toho by svokru nenadchlo, stavte na istotu – klenot z perál.

Spomienkové knihy dojmú

Toto je jeden z najobľúbenejších darčekov. Či už to bude fotokniha alebo kombinovaná kniha, kde môžete okrem fotiek pridať aj vlastné verše a tajné správy, verte, že takýto darček plný spomienok prinesie úsmev, slzy šťastia, ale čo je hlavné, bude tešiť celé roky.

Kabelka nadchne

Poviete si nuda. Avšak bez ohľadu na vek, ženy kabelky milujú. Podčiarkujú ich osobnosť, dopĺňajú štýl, dodávajú šmrnc všedným outfitom. Kvalitná kabelka skrátka nikdy nesklame. Môžete pritom staviť na originálny dizajnérsky kúsok, alebo sa rozhodnúť pre ručne vyrábanú kabelku od šikovných slovenských tvorcov.

Pre svokra

Rodokmeň prekvapí

Rodokmeň je perfektný a originálny darček, ktorý bude naveky pripomínať, odkiaľ sme vzišli. Pátrať po predkoch môžete sami alebo sa spoľahnúť na jednu z firiem, ktorá genealogické služby ponúka. Darovať pod stromček rodokmeň v krásnom starodávnom dizajne a nikdy tak nezabudnúť na rodinné korene, je skrátka famózne.

Vlastný erb uchváti

Ak váš svokor nepochádza zo šľachtického rodu, pravdepodobne jeho rodina nemá žiadny erb. Je načase to zmeniť. Aj na Slovensku nájdete odborníkov, ktorí sa zaoberajú tvorbou erbov a podľa istých indícii o rodine dokážu vypracovať originálny erb, ktorý bude dokonca spĺňať všetky heraldické podmienky, aby mohol byť oficiálne zapísaný do celoslovenského registra erbov. A to už je niečo.

Knihy nesklamú

Správne zvolená kniha poteší srdiečko každého milovníka literatúry. Trafiť sa do vkusu nemusí byť náročné, stačí zájsť do svokrovej knižnice a poobzerať sa po obľúbených autoroch. Pod stromček môžete zabaliť najnovší kriminálny bestseller, overenú klasiku z prózy, prípadne kúpiť knihu zo vzácnej zbierky.

Pre oboch

Zážitok je naj

Zážitkový darček je perfektný nielen pre aktívnych svokrovcov, ktorí s obľubou skúšajú nové veci, cestujú a užívajú si život, ale paradoxne aj pre tých, ktorí neradi opúšťajú hranice svojho mesta. Samozrejme, voľte podľa povahy, ak majú radi svoj pokoj, zoskok padákom asi nebude to pravé orechové. Avšak poukážky do divadla, kúpeľov, na masáž, kurz pre gurmánov alebo exkurzia do mincovne či exkluzívna poznávačka vlastného mesta poteší všetkých.

Akční svokrovci

Ak vaši svokrovci žijú naozaj aktívny život, vo výbere darčekov máte voľnú ruku. Čo tak poslať ich vyskúšať si jazdu na psích záprahoch? Alebo let balónom? Alebo zážitok v Parku nočnej oblohy v Poloninách? Fantázii sa medze nekladú. Tak šťastnú ruku vo výbere.