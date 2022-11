Živý, umelý alebo v kvetináči? Vyberáme vianočný stromček

Aký druh stromčeka si tento rok zadovážiť? To je dilema, ktorú pred sviatkami riešia mnohé domácnosti.

Inde už stabilne vianočnej atmosfére kraľuje umelý krásavec. Akému stromčeku sa životné prostredie poteší najviac? Kým umelý je spratný, poslúži dlhé roky a nepadá z neho ihličie, živý potrebuje opateru. Za odmenu však prevonia váš domov lesom, čím dotvorí neopakovateľnú atmosféru.

Na nerozoznanie od živého

Pred rokmi panovala u mnohých ľudí mienka, že umelé opachy domov nechcú, pretože je na nich skrátka vidieť, že sú iba chabou napodobeninou. Svet stromčekov však obrovsky pokročil a dnes firmy vyrábajú vianočné stromčeky na nerozoznanie od tých živých, ba čo viac, ešte krajšie.

Neničia sa lesy

Možno vás trápi ekologický aspekt výberu stromčeka. Najradšej by ste si domov doniesli umelý, no nepáči sa vám jeho uhlíková stopa a na druhej je vám možno ľúto pripraviť o život stromček, ktorý po pár týždňoch bez milosti vyhodíte ku kontajneru. V tomto prípade sa nemusíte báť, ak si živý stromček kupujte, nepochádza z lesa, ale z vysadenej stromčekovej škôlky, ktorá vznikla presne pre tento účel. Na ploche jedného hektára sa na takýchto plantážach dopestuje až 7 000 stromčekov. Počas rastu produkujú kyslík, čo dáva živým stromčekom ďalšie plus.

Uhlíková stopa

Umelý vianočný stromček má podľa organizácie British Carbon Trust uhlíkovú stopu – množstvo emisií a skleníkových plynov produkovaných ľuďmi pri výrobe či každodenných činnostiach, približne 40 kg CO₂. Pri živom stromčeku uhlíková stopa závisí od jeho osudu po Vianociach. Ak bude použitý ako drevoštiepka či palivové drevo, je to približne 3,5 kg CO₂. To by znamenalo, že aby sa ekologickosť umelého stromčeka vyrovnala tomu živému, mal by vám poslúžiť najmenej 12 sezón. Ak však živý stromček skončí na skládke a bude sa rozkladať tam, jeho uhlíková stopa sa zvyšuje na 16 kg CO₂. Tak či tak, je k životnému prostrediu o niečo šetrnejší, pretože umelý symbol Vianoc z plastu a kovu je iba veľmi ťažko recyklovateľný a tento proces vytvára ďalšiu uhlíkovú stopu.

Kompromis v kvetináči

Kompromisom by mohol byť stromček v kvetináči, ktorý môžete po sviatkoch zasadiť do prírody, alebo ak sa oň budete príkladne starať, využiť ho aj po ďalšie roky. Na internete nájdete presné postupy, ako takýto stromček aklimatizovať na príchod do tepla a následne opäť do zimy.