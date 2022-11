Nákupy darčekov bez stresu a boľavej peňaženky: S týmto plánom nepohoríte

Vianoce nie sú iba symbolom pokoja, radosti a lásky, ale žiaľ, aj stresu. Naháňame sa za tým, aby boli čo najdokonalejšie a pot na čele nám robí aj výber a nákup darčekov. Skúste to tento rok inak.

Vytvorte si plán. Dobre naplánované darčeky vám pomôžu ušetriť nielen kopec nervov, ale aj čas a v konečnom dôsledku aj váš rozpočet.

1. Začnite už teraz

Začal sa november, to znamená, že do najkrajších sviatkov v roku zostáva približne osem týždňov. Nenechávajte si nákupy darčekov na poslednú chvíľu a miesto zhonu si čas tesne pred Štedrým dňom užite radosťou s milovanými, vypekaním chutných medovníčkov či obyčajným relaxom pri rozprávkach.

2. Každý týždeň iný člen rodiny

Vyskúšajte tento rok nasledovnú taktiku: Začnite s nákupom darčekov v predstihu, ale nie bez rozmyslu. Vyhraďte si na každý týždeň do Vianoc jedného milovaného, ktorého chcete obdarovať. V rámci tohto týždňa si nielen premyslite, čo by mu urobilo radosť, ale tiež to zakúpte. Budete si tak môcť postupne, pomaličky odškrtnúť jedného člena rodiny či priateľa za druhým a možno všetko stihnete v pokoji a bez stresu vybaviť ešte v novembri.

3. Nie bez rozmyslu

Možno vám to príde prehnané, veď nabehnete do obchodu a za pár hodín nemáte čo robiť. Majte však na pamäti, že pri nákupoch bez rozmyslu skrátka siahate hlbšie do vrecka, ako keby ste si nákupy dobre naplánovali. Ak si nenecháte nákupy na poslednú chvíľu, vyhnete sa aj stresu, či vám kuriér stihne balíček doručiť v poriadku a načas.

4. Finančný plán je must have

Rovnako, ako pri iných veľkých výdavkoch, aj pri nákupoch darčekov je skvelé mať pripravený finančný plán. Koľko môžete tento rok minúť? Koľko ľudí chcete obdarovať a čo im chcete zadovážiť? Ak budete pod tlakom a stresom môže sa vám stať, že miniete oveľa viac peňazí, ako ste plánovali. Zachovajte si chladnú hlavu a držte sa plánu.

5. Počkajte na Black Friday

Ak už máte časový aj finančný plán tento rok hotový, potom zostáva už iba jediné – poobzerajte sa po najlepších ponukách. Zľavy, aplikácie, onlineshopping, cenové porovnávače... Toto všetko vám môže pomôcť nakúpiť oveľa výhodnejšie ako v obchodoch. A dajte šancu aj Black Friday. V tento deň a v podstate celý následný víkend sa v mnohých obchodoch aj na Slovensku objavujú obrovské zľavy. Môžete teda na vianočných nákupoch pekne ušetriť.