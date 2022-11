Štyri darčeky a dosť. Poznáte toto pravidlo obdarovávania detí?

Nie je nič krajšie, ako radosť v očiach detí pri rozbaľovaní darčekov. Avšak zasypať ratolesť balíčkami od výmyslu sveta nie je práve šťastné riešenie. Počuli ste už o pravidle štyroch darčekov?

Chápeme, svoje dietky nadovšetko milujete, a tak im chcete darovať všetko, po čom im srdiečko piští. Ten nádherný moment si skrátka chcete vychutnať naplno, a tak nejako máte pocit, že čím viac darčekov, tým viac radosti.

Menej je viac

Ak však u vás pre darčeky pomaly nie je vidieť vianočný stromček, mali by ste sa zamyslieť. Nestavujte na kvantitu, ale kvalitu a účel. Zbytočné hromadenie nepotrebností ničí nielen životné prostredie, ale aj postoj detí k ozajstným hodnotám. Menej je viac, platí aj pod vianočným stromčekom.

Zlatá štvorka

Pravidlo zázračnej štvorky sa zrodilo vo Veľkej Británii a má za cieľ znížiť kvantá darčekov, ktorými sú deti na Vianoce obsypávané. Hovorí, že našim malým láskam by sme mali darovať niečo, čo naozaj chcú, niečo, čo naozaj potrebujú, niečo na čítanie a niečo na oblečenie. V praxi to môže vyzerať tak, že dostanú napríklad hračku, po ktorej obrovsky túžia, hudobný nástroj, ktorý potrebujú, peknú knihu na rozšírenie obzorov a novú zimnú bundu. Dohromady štyri dary, znamenajú naozaj štyri dary. Nie štyri doma, štyri u babky, štyri u krstných… Komunikujte s blízkymi a dohodnite sa, čo kto zakúpi.

Nebude menšia radosť

Zdá sa vám to málo? Nebojte sa, ak vašim potomkom nedoprajete desiatky darov, neznamená to, že ste zlý rodič, práve naopak. Takéto konanie môže dať vašim deťom do života oveľa viac, ako im dajú desiatky plastových daromníc z hračkárstva. Pozrite sa do izby vášho dieťatka a naozaj úprimne spočítajte, s koľkými hračkami sa hrá pravidelne. Pravdepodobne sa nedostanete cez číslo päť.

Tie pravé hodnoty

A teraz si odpovedzte sami. Naozaj je potrebné deti obsypávať desiatkami, v niektorých domácnostiach až stovkami darov? Nedeformuje to pohľad budúcej generácie na hodnotu vecí? Vďaka pravidlu štyroch darčekov vaše deti lepšie pochopia hospodárenie s financiami a vštepíte im tiež hodnoty, ktoré sa zakladajú na niečom úplne inom, ako na konzume.

PS:

Niektorí zahraničný rodičia pridali aj piaty darček, a to zážitok. Exkurzia, návšteva zábavného parku, kurz, múzeum, koncert, skrátka čokoľvek akčné, čo nielen deťúrence poteší, ale na čo nikdy nezabudnú.