Teraz frčí ekologické balenie darčekov. Ako na to?

Rozbaľovania darčekov je síce nádherný, no veľmi prchavý moment. Po pár chvíľach šťastia zostane pod stromčekom kopa baliaceho papiera, plastov, mašličiek či lepiacich pások. Skúste to tento rok udržateľne.

Kovové boxy

Uznávame, nie je to celkom bežný obal na darčeky. Avšak kovové krabičky či dózy nájdu v domácnosti ďalšie využitie. Obdarovaný si môže do nich dať napríklad sypaný čaj, malé hračky do detskej izbičky či klince do garáže. Možností je naozaj neúrekom.

Šikovné krabičky

Papierové krabičky sú in. Nielenže nám ušetria pot na čele s balením darčekov, pretože majú jasne definovaný tvar a pod stromčekom vyniknú, ale podobne ako kovové boxy si nájdu v domácnosti ďalšie využitie. Ak chcete posunúť udržateľnosť ešte o level vyššie, môžete zrecyklovať krabice, ktoré už doma máte. Napríklad tie od topánok.

Baliaci papier je luxusný odpad

Ligotavý, farebný, lákavý. Presne taký je baliaci papier, a hoci nad jeho vzormi či textúrou v obchodoch ochkáme, musíme si uvedomiť, že je to luxusný odpad. Papier, ktorého sa po svete cez sviatky minú kvantá, poteší dve minútky a skončí bez milosti v koši. Túto ekologickú dilemu sčasti vyrieši zrecyklovaný baliaci papier. Jeho prirodzene hnedastá farba je v kurze a ak ho skombinujete s výraznou bavlnenou mašľou či špagátom, prípadne dozdobíte vetvičkou ihličia, imela alebo bylinkami, stvoríte neobyčajne pekný, nápaditý, a pritom udržateľný obal.

Noviny sú trendy

Väčšina z nás má okolo seba kopu starých časopisov, z ktorých môže vzniknúť kreatívny baliaci papier. Nevyhadzujte teda prečítaný klebetník do koša, miesto toho doň zabaľte darčeky pre milovaných. Vyskúšajte vystrihnúť ich mená z písmeniek z titulkov a sledujte pod stromčekom tie prekvapené a nadšené pohľady.

Látkové vrecúška

Perfektný nápad, ako znížiť vianočný odpad na minimum. Ušite milovaným tento rok pekný bezodpadový obal, ktorý si v domácnosti môže taktiež nájsť ďalšie využitie. Stačí pár stehov, trocha času a minimalistické vrecúško je na svete. Môžete ho dozdobiť eukalyptom, sušeným pomarančom či citrónom, ktoré darček aj krásne pre voňajú.