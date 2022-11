Kde sa vzal vianočný stromček?

Symbolom najkrajších sviatkov v roku je bezpochyby stromček.

Krásny nazdobený fešák skrášľuje naše príbytky, námestia, obchodné domy či kostoly, a hoci ho nájdeme aj na pohľadniciach pri malom Ježiškovi, v tých časoch a v podstate celú dlhú históriu o ňom ani len nechyrovali. Kde sa vzal?

Iste, Vianoce nie sú iba o stromčeku, ich hlboké posolstvo tkvie úplne inde. Aj napriek tomu sa z neho stala taká silná a tradičná súčasť sviatkov lásky a pokoja, že si bez neho Vianoce už ani nevieme predstaviť. Vedeli ste však, že je to v merítku histórie pomerne mladá tradícia?

Otec stromčeka

Jeho príbeh sa začal písať v 16. storočí v protestantskom Nemecku. Hovorí sa, že stromček ako prvý sviečkami ozdobil reformátor Martin Luther, pretože vo svetlách videl symboliku príchodu Ježiša Krista. Prvé zmienky o stromčeku pochádzajú z kroniky mesta Brémy z roku 1570. Bola to jedľa zdobená datľami, sladkosťami a papierovými kvetinami, postavená v budove cechu, kam boli pozvané deti majstrov.

Odmietali ho

V 17. storočí sa zdobenie stromčeka postupne rozširovalo do čoraz viac domácností a o sto rokov neskôr stromček vykročil za hranice Nemecka do celého sveta. Udomácnil sa aj na území Uhorska, nemal však ľahkú cestu. Spočiatku si ním príbytky zdobili iba bohatí viedenskí mešťania, neskôr prenikol aj do ďalších veľkých miest vrátane Prešporku. Zaujímavé je, že mnohé kresťanské rodiny a tiež kňazi, najmä na východnom Slovensku, novú vianočnú tradíciu dlho odmietali.

Skromné ozdôbky

Utešený vianočný symbol však postupne prenikol do sŕdc Slovákov a tí si ho doma zdobili predovšetkým tým, čo dom a záhradka dala. Okrem ovocia na ňom viselo aj domáce pečivo, medovníčky, ale aj skromné ozdoby z papiera či postavičky zo šúpolia. Šikovné gazdinky neskôr pridali aj paličkované alebo háčkované ozdôbky. Netrvalo dlho a stromčeky sa rozžiarili aj sviečkami.

Svetielka

Kým tunajšie stromčeky boli zdobené s ohľadom na pomery skromne, vo svete bývali čoraz pompéznejšie. Prvé elektrické osvetlenie stromčeka vymyslel spolupracovník Thomasa Alva Edisona – Edward H. Johnson, keď v roku 1882 svetelnou reťazou odzdobil svoj stromček a pozval redaktorov, aby sa naň prišli pozrieť. Dostupnými sa stali až v roku 1903, keď sa na trhu objavila prvá sada vianočných svetielok na stromčeky.

Vianočné gule

Ďalšia ikonická ozdoba – fúkaná guľa z jemného skla, vznikla, naopak, v Európe. V roku 1889 si ju dal patentovať Francúz Pierre Dupont. Sortiment sa postupne rozširoval, pribúdali všakovaké zdobené ozdoby, srdiečka, hviezdičky, snehové vločky, anjelici a podobne. Na stromčeku si svoje miesto našli aj najskôr doma vyrábané salónky a neskôr komerčné sladké kolekcie.

Visel zo stropu

Stromček ešte v časoch minulého storočia časti visel zo stropu, a to z praktického dôvodu, aby nezaberal miesto a zmestila sa do domu celá početná rodina. Nemali ho všade, niekde dlho využívali iba zelené vetvičky.