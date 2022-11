Toto sú najväčšie hity Vianoc

Od Last Christmas až po Kdepak ty ptáčku hnízdo máš.

Každé Vianoce a pár týždňov pred nimi sa na nás valia vianočné hity z rádií. A hoci každý z nás sem-tam „pindá“, že zase hrajú tú či onú pesničku zas a znova, priznajme si, že v kútiku srdca tieto piesne milujeme. Pozrime sa, ktoré sú tie najznámejšie.

1. Wham! – Last Christmas

Bez tejto piesne by vlastne Vianoce ani neexistovali. George Michael napísal a produkoval pieseň, ktorá sa do rádií na trh dostala 3. decembra 1984. A odvtedy sa prakticky neprestala hrať. George Michael pieseň napísal vo svojej detskej izbe, keď bol na návšteve u svojich rodičov.

2. Karel Gott – Kdepak ty ptáčku hnízdo máš

V roku 1973 očaril divákov v Československu film Tri oriešky pre Popolušku a zároveň vznikol najväčší vianočný hit. Karel Svoboda napísal pre Karla Gotta dokonalý vianočný hit – pieseň Kdepak ty ptáčku hnízdo máš.

3. Karel Gott, Peter Dvorský, Pavol Habera – Svet lásku má

Pieseň skomponoval Pavol Habera v roku 1996, text k nej napísal Daniel Hevier. Pri nahrávaní hudby vypomáhala Slovenská národná filharmónia. Haberov vianočný album okrem Svet lásku má priniesol viacero hitov.

4. Tublatanka – Poďme bratia do Betléma

Jednu z najznámejších vianočných kolied sa do rockovej podoby rozhodol upraviť spevák skupiny Tublatanka Maťo Ďurinda. Skupina pieseň upravila už v roku 1985, ale na album sa dostala až v roku 1993, keďže za totality to nebolo možné.

5. Mariah Carey – All I want for Christmas is you

Za ostatných 30 rokov nevznikla populárnejšia vianočná pieseň. Tento vianočný hit už Mariah Carey zarobil viac ako 60 miliónov dolárov. Úspech piesne podčiarkuje to, že dostala na prvé miesto v rebríčkoch až v 26-tich krajinách sveta.