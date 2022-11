Vianoce voňajú po sladkom korení. Toto s vami urobí škorica, badián či klinčeky

Len máloktorá vôňa je krajšia ako závan vianočného korenia. Škorica, vanilka, aníz, klinčeky…

Toto všetko sa cez Vianoce šíri našimi príbytkami a my doslova cítime, ako nám je dobre na duši. Vedeli ste, že korenie malo kedysi väčšiu cenu ako zlato? Vôňa korenín v stredoveku lákala slávnych európskych moreplavcov do nepoznaných kútov sveta. Vtedy malo vyššiu cenu ako všetky drahé kovy.

Iba pre majetných

S korením sa platilo a jeho používanie bolo výsadou majetných ľudí. V stredoveku sa koreniny stali pýchou kráľovských dvorov, ktoré svoju prestíž dávali najavo aj servírovaním silno korenených jedál. Čo potom, že sa to pravdepodobne nedalo jesť, na ukážku, akí bohatí sú, to stačilo. Postupne sa exotické korenie stalo oveľa dostupnejším aj pre bežný ľud a do našich slovenských kuchýň si našlo cestu až v 20. storočí.

Škorica

Lahodná korenina je očistená sušená kôra škoricovníkov. Skvelá chuť však nie je všetko, čo ponúka. Známe sú aj jej liečebné účinky. Reguluje hladinu cukru v krvi, priaznivo vplýva na náš nervový systém, pôsobí antibakteriálne, podporuje pružnosť ciev, zlepšuje prekrvenie končatín a skvelá je aj na trávenie. Škorica má tiež schopnosť znižovať zrážanlivosť krvi, takže to s ňou nepreháňajte.

Badián

Malé hviezdičky s nezameniteľnou pelendrekovou vôňou sú stálicou vianočného pečenia. Badián je plod stromu anízovec pravý a podobne ako škorica, má skvelé účinky na naše telo. Bojuje proti plesniam, posilňuje imunitu, zlepšuje trávenie, ochraňuje organizmus pred voľnými radikálmi a vďaka obsahu kyseliny šikimovej nakopáva imunitu počas chrípkového obdobia.

Vanilka

Omamná aróma vanilky sa považuje za jednu z najkrajších vôní vôbec. Známe struky sú plodom orchidey rodu vanilkovník, ktorá sa dnes pestuje prevažne na Madagaskare. Vanilka upokojuje, zlepšuje kvalitu spánku, podporuje imunitný systém, pôsobí ako prírodné antidepresívum, udržuje zdravé srdce a znižuje zápaly v tele.

Aníz

Rastie na bedrovníku anízovom, bylinke pôvodom zo Stredného východu. Je známy pre svoje skvelé účinky na zažívanie, pretože podporuje vylučovanie tráviacich enzýmov. Výborný je tiež v boji proti hlienom a kašľu, pôsobí antibakteriálne a osvedčil sa aj ako pomoc pre onkologických pacientov.

Klinčeky

Maličké voňavé klinčeky rastú na obrovských, niekedy až 20-metrových stromoch kličekovcoch voňavých. Známe vianočné korenie sú neotvorené, usušené púčiky kvetov tohto stromu. Osvedčili sa ako antibakteriálna pomôcka a tiež pri problémoch ústnej dutiny vrátane bolesti zubov. Odstraňujú zápal, zlepšujú vylučovanie inzulínu a skvelé sú aj na respiračné problémy.