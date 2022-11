Black Friday zľavy: lacné chladničky, práčky aj telefóny

Konzumnou spoločnosťou často kritizovaný nákupný „sviatok“ má aj svoje svetlé stránky. Nakúpiť na Čierny piatok s výraznou zľavou sa naozaj dá. Ako na to?

„Nenechajte si ujsť zľavy! Bombastické ceny! Black Friday výpredaj!“ Takéto komerčné hlásenia počuť od predajcov veľmi často. V období novembra sú však tieto kampane ešte hlasnejšie. Akcia Black Friday je obdobím, kedy sa snažia predajcovia vypredať svoje sklady a lákajú na výrazné zľavy. Realita však môže byť iná. Ako nakupovať výhodne počas Black Friday?

Čo je to Black Friday a Cyber Monday?

Táto nákupná mánia má svoj pôvod v druhej polovici minulého storočia, konkrétne v americkej Philadelphii. Black Friday bolo v skutočnosti označenie pre deň po vďakyvzdaní, kedy boli ulice miest preplnené ľuďmi a doprava kolabovala. Medzi obchodníkmi sa postupne toto obdobie začalo vnímať ako začiatok nákupnej horúčky pred Vianocami. Dnes v období internetového obchodu sa Black Friday používa ako marketingový nástroj s potenciálom prilákať zákazníkov na zvýhodnené ceny.

V skutočnosti Black Friday netrvá len jeden deň. Predajcovia tento názov používajú všeobecne pre mesiac november. V roku 2022 pripadá Čierny piatok na 25. november, no veľa spoločností avizuje vysoké zľavy už od začiatku mesiaca. Niektorí obchodníci limitujú akciu na jeden deň, iní aj na týždeň či celý mesiac. Pondelok po Black Friday sa nazýva Cyber Monday, čo býva deň, kedy obchodníci dopredávajú tovar nepredaný počas Čierneho piatka.

Black Friday – rady pri nákupe

Nenechať sa oklamať je pri nakupovaní základ a premrštené zľavy nemusia byť vždy dobrým signálom.

• Porovnávajte ceny u rôznych predajcov a aj u obchodníkov, ktorí do Black Friday nie sú zapojení. Internetové nakupovanie to umožňuje a razom môžete objaviť najvýhodnejšiu ponuku. Pozerajte tiež na cenu, z ktorej bola zľava vytvorená.

• Vopred sledujte vývoj cien pri produktoch, ktoré by sa vám zišli. Vďaka tomu budete mať prehľad o tom, či cena nebola umelo navýšená, aby následne obchodník mohol uvádzať výraznú zľavu.

• Informujte sa ohľadom výhod. Niektoré spoločnosti ponúkajú napríklad dopravu zadarmo, darčeky k nákupu alebo množstevné zľavy. Niekedy sa oplatí urobiť väčšiu objednávku. Dohodnite sa s priateľmi alebo rodinou.

Lacné chladničky, elektronika i oblečenie

Čo možno nakupovať počas Black Friday? Nakúpiť výhodne môžete elektroniku, spotrebiče (práčky, chladničky, umývačky riadu), nábytok alebo oblečenie. Výrazné zľavy ponúkajú predajcovia elektroniky, nakúpiť môžete výhodne mobilné telefóny, televízory, notebooky, slúchadlá či smart hodinky. Výrazné zľavy ponúkajú aj na minuloročné modely spotrebičov alebo nábytok. Pri móde sa oplatí zamerať na nesezónne kúsky oblečenia.

Zdroj:

https://www.spotrebitelskytest.sk/magazin/black-friday-slovensko-2016

https://www.spotrebitelskytest.cz/magazin/black-friday-cesko