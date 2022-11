Nestrávte Vianoce na gauči prejedaním

Vianočné sviatky sú časom oddychu, ale môžete ich využiť aj na pobyt v prírode.

Najväčším problémom Slovákov je po Vianociach a Novom roku pohľad na ručičku na váhe. Ruku na srdce, väčšina z nás nejaké to kilo priberie. Nemusí to tak však byť a zbytočným kilogramom navyše sa môžete vyhnúť. Prinášame pár tipov na to, ako zostať fit.

1. Pozor na jedlo

Asi vás to neprekvapí, ale základom je neprejedať sa. Jasné, že Vianoce sú aj o príjemnom jedle a zákuskoch. Netreba sa ich úplne vzdať, ale dopriavajte si chutné jedlo a sladké koláče s mierou. Strážte si najmä to, aby ste nemaškrtili medzi jednotlivými chodmi počas sedenia pred televíziou.

2. Vymeňte koláče za ovocie

Koláče a sladké jednoznačne patria k Vianociam. Tiež ich však treba pojedať s mierou. Ideálne je rozhodnúť sa iba pre 2-3 druhy zákuskov. Naozaj nepotrebujete mať napečených sedem alebo viac druhov koláčov. Určite sa vám poďakuje aj vaše telo.

3. Pozor na alkohol

Alkohol je ďalším prehreškom, ktorý obsahuje viac kalórii, ako je dobré. Samozrejme, nemusíte úplne abstinovať, ale radšej si doprajte pohár alebo aj dva dobrého vína a vyhnite sa popíjaniu tvrdého alkoholu. Ten totiž najviac zaťažuje vaše zdravie. S pivom tiež opatrne.

4. Hýbte sa

Ak by ste dodržiavali iba túto jednu radu, tak urobíte dobre. Po náročnom roku každý z nás túži po odpočinku, ale odpočívať sa dá aj aktívne. Počas sviatkov budete mať dostatok času ísť si zacvičiť do posilňovne alebo si ísť zabehať. Úplne však postačí, ak vstanete z gauča a pôjdete sa na hodinku alebo dve prejsť do prírody.