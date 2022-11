Toto je najlacnejší pekný stromček na Vianoce

Nemusíte kupovať drahý stromček za desiatky eur, môžete si pripraviť jeho lacnejšiu alternatívu.

Do Vianoc je ešte pár týždňov, ale ani sa nenazdáme a budeme zdobiť stromček. A to môže byť problém, ak máte malý byt, alebo malý rozpočet. Jeden muž však objavil geniálny spôsob, ako ušetriť miesto vo svojom byte, a to vytvorením „minimalistického“ stromčeka, ktorý stále vyzerá slávnostne, no na podlahe nezaberá žiadne miesto.

Martin Meany z Dublinu bol počas pandémie inšpirovaný k obnove vianočného stromčeka, keďže pracovali spolu s jeho priateľkou Laurou z domu, kde nemali miesto na stromček.

Vianočný stromček priniesol do ich bytu „skutočnú vianočnú atmosféru“, pričom nezabral veľa miesta. „Bohužiaľ, keď vypukla pandémia, náš byt sa zmenšil. Obaja sme pracovali z domu, čo znamenalo, že sme potrebovali natrvalo presťahovať pracovný stôl presne tam, kde stál náš vianočný stromček. Prvé pandemické Vianoce sme stromček nemali a obaja sme cítili, že nám to ubralo na atmosfére. Videl som návod na stavbu vlastného vianočného stromčeka, ktorý šetrí miesto, a hneď, ako som ho videl, som vedel, že to musím vyskúšať, pretože sme na to mali perfektnú stenu. Teraz máme ten vianočný pocit späť v byte, aj keď pracujeme!“ vysvetľuje inšpiráciu pre svoj stromček Meany.

Hovorí, že výroba ho stála iba 30 libier (cca 35 eur), čo zahŕňalo slávnostnú girlandu z Amazonu, niekoľko pásikov na jej upevnenie a dokonca aj nejaké drevo z miestnych zdrojov. „Jedným z najhodnotnejších kúskov bolo drevo z miestnych zdrojov za 6 £ (cca 7 eur). S Laurou sme inštaláciu zvládli za menej ako dve hodiny,“ vysvetlil Martin.