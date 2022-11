Šaty robia človeka. Aj na Vianoce

Blíži sa čas Vianoc, kedy nás čakajú večierky s kamarátmi, firemné párty a napokon štedrovečerný stôl s rodinou.

Pri všetkých týchto príležitostiach treba dbať na to, ako sa oblečieme. Lebo aj tu platí, že šaty robia človeka.

Vianočný večierok s kamarátmi

Vianočných večierkov so známymi a priateľmi stihnete pred Vianocami zrejme viacero. To, ako sa obliecť, záleží od toho, či budete s kamarátmi oslavovať niekde vonku na vianočných trhoch, v bare, alebo doma. Ak sa budete zdržiavať vonku, je vlastne zbytočné baviť sa o tom, čo si oblečiete. V zimných teplotách si totiž príliš nevyberiete. Určite však neodporúčame tepláky. Ak sa chystáte do baru, tak povolené je pohodové oblečenie. Muži si spokojne môžu dať aj džínsy a tričko. A ženy zase niečo, v čom sú najkrajšie. Hlavne, aby ste sa cítili pohodlne.

Špeciálnou kategóriou sú domáce párty. Tu sa nekladú prakticky žiadne prekážky. Domáca vianočná párty je však ideálnou príležitosťou trochu sa odviazať a určiť si oblečenie, pri ktorom sa aj zabavíte.

Firemná párty

Špeciálnou sekciou vianočných večierkov sú tie firemné. Drvivá väčšina firiem sa snaží urobiť pre svojich zamestnancov pred Vianocami večierok. Berte to ako príležitosť stráviť príjemné chvíle bez stresov s kolegami a zároveň ako príležitosť zažiariť. Či už firma určí nejaké tematické oblečenie, alebo to nechá na vás, dajte si záležať na tom, čo si vyberiete. Dobrý dojem na firemnej párty vám totiž môže pomôcť aj v kariére. Na internete navyše nájdete niekoľko stránok s tipmi, čo si na párty obliecť. Pre ženy sa napríklad odporúča niečo odvážnejšie, čo sa týka farebnej kombinácie. Jednoducho, treba zažiariť. Pozor, ale aby ste to však neprehnali.

Rodinná večera

Toto je zrejme tá najdôležitejšia vianočná párty pre každého. V kruhu rodiny sa môžete obliecť neformálne, ale určite vynechajte tepláky. Pekné oblečenie dodá aj domácej štedrej večeri vážnosť, ktorú si zaslúži. Veď je to najdôležitejšia večera v roku, keď ste so svojimi najbližšími. A aj pekné oblečenie vám pomôže vytvoriť tú správnu atmosféru.