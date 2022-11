5 trikov, ako zvládnuť nákupy darčekov v pohode

Čoskoro tu sú Vianoce, a to znamená záťaž pre váš rodinný rozpočet.

Kupovanie darčekov pre ľudí, ktorých máte radi, vás však nemusí zruinovať. Prinášame vám 5 jednoduchých tipov, ktoré vám nakupovanie darčekov zjednodušia.

Chce to plán

Ak nechcete míňať zbytočne veľa peňazí, tak si všetko dopredu naplánujte. Spíšte si zoznam ľudí, ktorých chcete obdarovať. A skúste si napísať aj zoznam darčekov, ktoré im chcete dať. Je to náročná úloha, ktorá vám zaberie nejaký čas, ale môže vám pomôcť výrazne ušetriť.

Stanovte si rozpočet

Ruku na srdce. Väčšina z nás na toto nemyslí. A potom máme problém na začiatku januára, keď rátame hodiny do výplaty. Oveľa lepšie preto bude, ak si stanovíte sumu, ktorú ste ochotní a schopní na darčeky minúť. Mala by to byť taká suma, ktorá neohrozí váš rozpočet. A nezabudnite, dôležité je aj to, aby ste sumu, ktorú si určíte, aj dodržali.

Buďte kreatívny

Nemusíte každému kupovať drahé šperky alebo smartfón, aby ste mu urobili radosť. Ľudia, ktorí sú vám najbližší, určite viac ocenia to, ak bude darček od vás kreatívny a ukáže im, že ste na nich mysleli. Nebojte sa a skúste svojim najbližším niečo vyrobiť. Ak si v tejto oblasti neveríte, môžete partnerovi darovať napríklad romantickú večeru alebo víkend v jeho obľúbenej destinácií. Stačí sa len zamyslieť nad tým, čo má váš blízky rád.

Využite web

21. storočie je tu už nejakú tú chvíľku, a tak je úplne zbytočné, aby ste kvôli darčekom behali po obchodoch ako zmyslov zbavení. Väčšinu vecí, ktorú chcete kúpiť, môžete pohodlne objednať cez internet. Dajte si však pozor na to, aby ste to urobili v dostatočnom predstihu a darčeky stihli prísť ešte pod vianočný stromček.

Hľadajte zľavy

Netvrdíme, že máte nakupovať to najlacnejšie, čo nájdete, ale prečo nevyužiť zľavy, ktoré sa ponúkajú. Každým rokom napríklad stúpa záujem o darčekové poukážky na rozličné pobyty alebo zážitky. Na zľavových portáloch nájdete stovky ponúk na pekný darček. Ten sa navyše dá kúpiť aj na Štedrý deň. Pobyt objednáte a zaplatíte cez internet a obdarovanému vytlačíte poukaz. Pekný darček a zároveň záchrana na poslednú chvíľu.