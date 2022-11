Zvládnite Vianoce bez finančnej katastrofy

Vianoce sú okrem času radosti a veselosti aj poriadnym šokom pre našu peňaženku.

Okrem poriadnej štedrej večere treba počas Vianoc totiž zabezpečiť aj darčeky pre celú rodinu, a to môže byť finančne náročné. Navyše na nás tlačí energetická kríza a vysoká inflácia a peniaze bude treba odkladať na budúci rok.

Skúste to bez pôžičiek

Pred Vianocami na nás zo všetkých kútov útočia ponuky na výhodné pôžičky, ktorými zaplatíte darčeky. Aj to je jedno z možných riešení, ale lepšie bude, ak sa pôžičke vyhnete. Tou budete totiž možno musieť riešiť vážnejšie veci. Napríklad, keď sa vám pokazí auto alebo práčka. Ak už by ste sa pre pôžičku rozhodli, tak si dobre skontrolujte ponúkané úroky a poplatky. Prípadne využite akciu niektorej z bánk, ktoré ponúkajú úvery do určitej sumy bez úrokov a bez poplatkov. Momentálne je na trhu pár takýchto ponúk. Navyše niektoré pôžičky sa dajú splatiť aj predčasne.

Zachráni vás rozpočet

Na to, aby ste sa vyhli braniu si pôžičky na nákupy vianočných darčekov, toho netreba veľa. Najideálnejším riešením je urobiť si vianočný rozpočet. Určite si sumu, ktorú máte k dispozícii po odrátaní nákladov na domácnosť. Spíšte si, koľkým ľuďom chcete na Vianoce kúpiť darčeky.

„Vianočný rozpočet mi pomáha v tom, aby som zbytočne nemíňal. Predtým som si nedokázal ustrážiť peniaze a na darčeky som míňal príliš veľa. Teraz mám obmedzený rozpočet a núti ma to byť kreatívnejším. Paradoxne stúpla aj kvalita darčekov,“ pochvaľuje si vianočný rozpočet František z Trenčína.

To, že si na Vianoce a nákupy darčekov určíte rozpočet, je úzko späté s tým, že si nákupy darčekov podrobne naplánujete. Vyhnete sa tak tomu, že budete na poslednú chvíľu zúfalí kupovať niečo, čo bude príliš drahé a možno aj nevhodné.

Najdôležitejšia rada na záver. Pri plánovaní vianočného rozpočtu nezabúdajte, že po 24. 12. vás čaká ešte „pár“ dní do výplaty. Naplánujte si preto finančnú rezervu aj na tieto dni a týždne, aby po štedrej večeri neprišla poriadna hladovka.