Hokejista Ján Laco neuspel vo voľbách, no jedna vec sa mu nepozdáva: Dá prepočítať hlasy?!

Tesnotka. Prvýkrát sa úspešný hokejový brankár Ján Laco uchádzal o post primátora a nedopadlo to fiaskom. Naopak. Stačilo, aby presvedčil ešte o 58 Mikulášťanov viac a bol by sa stal primátorom. Ján Laco rozmýšľa, že dá hlasy prepočítať.

„Áno zvažujeme, že požiadame o prepočítanie hlasov, je to aj na základe podnetov od viacerých ľudí, zatiaľ to zvažujeme. Výsledok vnímam pozitívne, ale obšírnejšie sa zatiaľ k tomu nechcem vyjadrovať,“ povedal nám Ján Laco, ktorý do komunálnej politiky zabrúsil po prvýkrát. Ján Laco získal v Liptovskom Mikuláši dôveru 4530 voličov, čo je o 57 voličov menej ako Ján Blcháč.

Stačilo teda 58 Mikulášťanov, aby mal o jeden hlas viac a bol by vyhral a zosadil tak z primátorskej stoličky Jána Blcháča. „Rešpektujem výsledky volieb, ktoré vzišli z vôle voličov. Výsledky okrem mestskej volebnej komisie potvrdila aj okresná volebná komisia, preto ich považujem za právoplatné,“ uviedol pre Nový Čas Ján Blcháč.