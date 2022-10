Volili aj väzni: V spojených voľbách využilo svoje právo len pár osôb za mrežami

V spojených sobotných (29. 10.) voľbách využila volebné právo štvorica väznených. Možnosť voliť malo sedem odsúdených a dvaja obvinení, nachádzajúci sa vo väzbe. TASR o tom informovala Anna Ragasová z úseku koordinácie a styku s verejnosťou Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).

Obe osoby vo výkone väzby volebné právo nevyužili. "Z odsúdených osôb štyri využili svoje právo voliť do orgánov samosprávy obcí a dve z nich aj do orgánov samosprávnych krajov," priblížila Ragasová.

Právo voliť mal obvinený alebo odsúdený, ktorého miesto trvalého pobytu pred vzatím do výkonu väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody patrilo do volebného okrsku, na území ktorého sa nachádza vo väzení alebo väzbe.

V sobotu si voliči prvýkrát v jeden deň vyberali svojich zástupcov do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov.