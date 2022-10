Prevzala žezlo po manželovi! Heneková opäť zabodovala: Milé slová primátorky na adresu partnera

Staronová primátorka Púchova Katarína Heneková zasadne okrem primátorského kresla aj do poslaneckej lavice Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Vystrieda tam svojho manžela Rastislava Heneka, ktorého pred štyrmi rokmi nahradila aj na poste primátora. Ako povedala pre TASR, nevníma to ako definitívne prebratie politického žezla.

Rastislav Henek je v končiacom sa päťročnom volebnom období poslancom Zastupiteľstva TSK za Púchovský okres, v sobotných (29. 10.) krajských voľbách už za poslanca nekandidoval.

"Manžel potreboval oddych od politiky. Ja som sa pri ňom veľa vecí naučila. On je stále pri mne a aj moje volebné výsledky sú v podstate aj výsledkom jeho práce. Sám tento spôsob navrhol, a ak by nebola podpora v rodine, nemohla by som to robiť," uviedla Heneková.