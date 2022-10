Veľká anketa medzi známymi osobnosťami: Prečo ideme dnes voliť! Slová, ktoré presvedčia aj vás

Dôležitý deň pre slovenské samosprávy! Od 7.00 hod. do 20.00 si milióny oprávnených voličov vyberajú starostov, primátorov, županov aj poslancov, ktorí budú rozhodovať o tom, čo všetko sa bude diať v našom najbližšom okolí.

Na prvých spojených voľbách v histórii republiky sa zúčastní aj množstvo osobností verejného života. Nový Čas oslovil niekoľkých z nich, aby vysvetlili, prečo sa dnes vyberú k urnám a dajú hlas svojim kandidátom.

Zodpovednosť k okoliu

Ján Koleník (42), herec

Je to naše právo, ale aj občianska povinnosť a zodpovednosť k miestu, kde žijeme.

Desí ma atmosféra

Iveta Malachovská (57), moderátorka

Idem voliť, lebo mi záleží na mojom meste a kraji. Určite sa snažím využiť možnosť ovplyvniť výber ľudí, ktorí ma budú zastupovať. Som zdesená z atmosféry, ktorá v súčasnosti vládne v našej krajine, a práve preto treba ísť voliť, lebo viem, že pasivita naháňa body klamárom.

Hlas má váhu

Juraj Bača (35), herec

Lebo je to najlepšia možnosť, ako dať najavo našu spokojnosť/ nespokojnosť s prácou politikov. Žijeme v demokratickej krajine, kde má náš hlas váhu, a preto by sme ho mali všetci využiť. Sám to vidím na rôznych spoločenských či športových podujatiach, ako dokáže dobre fungujúca spolupráca medzi mestami a krajom pomôcť občanom.

Nemám očakávania

Vlado Voštinár (58), moderátor

Úprimne? Voľby pre mňa už dávno nie sú časom zmeny k lepšiemu a ani sám neviem, prečo som ešte stále ochotný podieľať sa na tomto neúctivom divadle. Kvalitní ľudia kandidovať nechcú, tak to pôjdem hodiť kandidátom, o ktorých si naivne myslím, že to ako- tak myslia vážne. Nemám žiadne očakávania a žije sa mi s tým lepšie.

Za svoje deti

Nela Pocisková (32), speváčka a herečka

Pretože mi nie je ľahostajná budúcnosť mňa a mojich detí a beriem to ako svoju zákonnú a morálnu povinnosť.