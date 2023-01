Ako si upraviť panelákovú kúpeľňu

Neradostné dedičstvo miniatúrnych panelákových kúpeľní nemusí byť v konečnom dôsledku tragédiou. Využitím rôznych trikov a dobrých rád sa dá aj z tohto priestoru vykúzliť sympatické miesto pre dennú hygienu a príjemný relax.

„Nafúknuť“ priestor

To sa dá asi ťažko, no zväčšiť miestnosť môžete napríklad spojením toalety s kúpelňou. Riešenie však nie je vhodné pre viacčlenné rodiny. V šťastnejšej dispozícii uberiete z chodbového priestoru posunutím priečky kúpeľne. No nemusíte sa uchyľovať k takýmto radikálnym krokom, niekedy stačí pracovať s optickými možnosťami. V tomto smere pomôže najmä veľké stenové zrkadlo.

Vhodné obklady

Základom je správny výber rozmeru. Malé formáty priestor rozbijú, a tým zmenšia, ale ani príliš veľké nie sú vhodné. Odhalia každú nerovnosť podkladu alebo krivosť v rohoch stien. Pri voľbe farebnosti platí základné pravidlo – svetlé odtiene môžu opticky zväčšovať, tmavé naopak zmenšovať. V súčasnosti sú preferované prírodné farby – sivé, krémové, okrové, hnedé... Aj malú kúpeľňu možno oživiť kontrastom, napr. svetlú plochu steny prerušiť tmavohnedým až čiernym mozaikovým pásikom. Vodorovný miestnosť predĺži, vertikálny zvýši. Niekedy stačia na spestrenie sýtofarebné doplnky.

Praktická sanita

Vaňa, alebo sprchový kút? Pre sprchovanie sa rozhodnite, keď je to preferovaný spôsob očisty, alebo ste už vo vyššom veku a zdolávanie vane by vám mohlo spôsobiť problémy. Vo vani sa vždy dá osprchovať, ale navyše aj príjemne relaxovať. Ak sa nezmestí v štandardnej dĺžke, na trhu sú aj kratšie, sedacie. Ďalším jej benefitom je možnosť oprať väčšie veci, ktoré sa do práčky nezmestia.

Umývadlo na doske, alebo zapustené? To prvé je dizajnovo zaujímavejšie, to druhé zase praktickejšie. A napokon, moderná toaleta. Podľa možnosti by mala byť zavesená a s funkciou „dva v jednom“. Na trhu dostanete WC misy, ktoré zároveň slúžia aj ako bidet.

Úsporný nábytok

V malej kúpeľni sa najlepšie uplatnia vstavané stenové police či odkladacie niky, z nábytku podumývadlová a zrkadlová skrinka, prípadne jedna úzka vyššia s integrovaným košom na bielizeň. Ak je v miestnosti práčka, dá sa na zavesenie police využiť priestor nad ňou. Avšak aj tu platí staré známe, že menej je viac.