Hitom je udržateľnosť a útulnosť

Pri zariaďovaní bytu alebo domu už nemusíte dbať na minimalizmus.

V uplynulých rokoch bol hitom pri zariaďovaní bytov alebo domov minimalizmus. Trendy sa však zmenili a minimalizmus už nie je pri zariaďovaní top prioritou. Najväčší dôraz sa dáva na udržateľnosť a hlavne útulnosť.

Útulný príbytok

Najviac pri zariaďovaní svojho domu alebo bytu dávajte na to, aby sa vám v ňom dobre bývalo a aby ste sa cítili pohodlne. Na útulnosť príbytku myslite pri výbere nábytku, ale aj pri farbách, ktoré si doň vyberiete. V dome či byte máte predovšetkým relaxovať. A ak sa vám najlepšie relaxuje pri svetlomodrej farbe, tak si ňou vymaľujte stenu. Samozrejme, netreba sa príliš odviazať a vytvoriť krikľavý príbytok.

Biofilný dizajn

Pýtate sa, čo to je? Podstatou biofilného dizajnu je vytvoriť pokojné a harmonické prostredie s autentickými prírodnými prvkami. Tento trend sa dostal do popredia počas pandémie koronavírusu, keď ľudia trávili oveľa viac času doma a bolo teda potrebné spríjemniť im pobyt doma čo najviac. Pri biofilnom dizajne je dôležité to, že máte doma stále kúsok prírody. Architekti odporúčajú materiály ako mramor, mach, bambus, juta, korok, hlina, ratan a drevo.

Udržateľnosť na prvom mieste

Najdôležitejšia je však v súčasnosti téma udržateľnosti. Najmä pri doplnkoch a nábytku by sme mali využívať materiály, ktoré vydržia dlho. Takisto je dôležité renovovať starý nábytok a vdýchnuť mu nový život. Nemusíte zbytočne nakupovať veci, ktoré vydržia iba pár rokov a budete ich musieť opäť meniť.