Ako uskladniť palivové drevo? Drevníky, stojany či prístrešok

Uskladnenie palivového dreva rozhodne netreba podceňovať. Bez ohľadu na to, či drevom kúrite, spaľujete ho v krbe, alebo ho využívate na grilovanie.

Suché drevo je dôležité. Ak za domom nemáte záhradný domček alebo kôlňu na uskladnenie dreva, existujú aj iné dostupné riešenia.

Skladovanie dreva pod prístreškom je dôležité hneď z niekoľkých dôvodov. Kúrenie vlhkým drevom navyšuje náklady a spôsobuje zanášanie komínov. Pri skladovaní dreva v drevníku ho chránite pred škodcami, dažďom i pred vlhkosťou od zeme. Výhodou je aj cirkuláciu vzduchu pri skladovaní dreva v drevníku. Ak drevo prekryjete napríklad plachtou, môže to spôsobiť jeho plesnivosť.

Suché drevo na vykurovanie

Prečo je dôležité, aby bolo palivové drevo na vykurovanie suché? Čím je vlhkosť palivového dreva vyššia, tým výraznejšie sa znižuje jeho výhrevnosť. Dôvodom je, že teplo – energia – sa spotrebúva z časti len na to, aby sa vlhkosť odparila. Zároveň sa vytvára dym, ktorý obsahuje vyššie percento sadzí, ktoré zanášajú komíny. Spaľovanie vlhkého dreva dokáže navýšiť náklady až o 25 %.

Aj z tohto dôvodu je skladovanie dreva v suchých podmienkach veľmi podstatné. Obsah vlhkosti v dreve na kúrenie by nemal byť viac ako 20 % (meria sa špeciálnym vlhkomerom). Proces, počas ktorého drevo po spílení vysychá je individuálny v závislosti od typu dreviny a spôsobu skladovania. Pri skladovaní dreva pod prístreškom je to približne 6 až 12 mesiacov, pri skladovaní vonku sú to 2 až 4 roky.

Drevníky na drevo ako riešenie

Na našom trhu sú dostupné viaceré riešenia. Mnohé z nich si dokážu zručnejší majstri vyhotoviť svojpomocne. No prístrešok na drevo je možné tiež kúpiť. Dostupné sú kovové alebo drevené alternatívy. Stačí si premyslieť, kam ho vlastne umiestniť. Drevník by nikdy nemal byť umiestnený v tieni, ale naopak, na vzdušnom mieste, kde sa dostanú slnečné lúče. Taktiež zvážte, aký veľký drevník potrebujete, čo závisí aj od individuálnych potrieb. Výhodou väčších je možnosť prípravy dreva do zásoby, kde môže pokojne schnúť.

Cena kovových i drevených variantov je podobná. Líšiť sa bude až na základe veľkosti. Drevníky na drevo majú spravidla dve bočné steny a zastrešenie. Sú však aj prevedenia so zadnou stenou. Drevené drevníky majú zväčša steny i strechu z dreva. Prípadne využívajú na steny kovové pletivo. Kovové alebo plechové drevníky majú steny i konštrukciu z kovu a plechu. Ich výhodou je nenáročná údržba oproti drevenej konštrukcii, ktorú treba ošetrovať.

Ako správne uskladniť palivové drevo?

Drevo nikdy neskladujte v uzatvorenom priestore ani v pivnici. Polená nikdy neskladujte na zemi, vždy sa snažte ukladať ich na vyvýšenú platformu. Palivové drevo musí byť uložené v suchu pod strieškou (drevníky, záhradné domčeky). Ideálne v stojane na drevo alebo poukladané na sebe. Ak chcete drevo prekryť, prekrývajte len horný rad, nikdy nie celý objem. Drevo si vyžaduje prúdenie vzduchu.