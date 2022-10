5 tipov, ako skrotiť účty za energie

Chcete vedieť, či a kde sa dá nejaké to euro ušetriť? Začnite u vás doma.

Z rastúcich cien všetkého navôkol máte právom hlavu v smútku. Obzvlášť, ak zvyšovanie platov skokovým nárastom cien absolútne nestíha. Pozreli sme sa na možnosti, ako ušetriť nejaké to euro.

Investujte do LED

Poviete si, čo už len pri týchto cenách energie zachránia žiarovky. Prichádza zima, bude skôr tma, tak si skúste spočítať, koľko osvetlení aktívne využívate. Hoci je cena LED žiaroviek oproti tým bežným vyššia, výmena sa oplatí. Svietenie povedzme tri hodiny denne štyrmi klasickými 60 W žiarovkami zhltne ročne o 40 eur viac ako LED-ky.

Skontrolujte chladničku

Zbehnite si do chladničky a pozrite sa, na koľko máte nastavené chladenie. Bohato postačí 5 – 6 stupňov Celzia. Každé zníženie o dva stupne zvyšuje spotrebu energie o 15 %. Do chladničky nedávajte teplé jedlá, ktoré ju vnútorne zbytočne ohrievajú a chladnička musí „zamakať“, aby všetko opäť zachladila na požadovanú teplotu. Vyhnite sa aj častému otváraniu a rovnako majte na pamäti aj to, že chladnička by nemala stáť pri zdroji tepla.

Perte na nižších teplotách

Dnešné pracie prostriedky dokážu zázraky na počkanie a bielizeň bude čistá aj po praní na 30 stupňov. Veľa energie zhltne aj sušička. Tá vás však dokáže ochrániť pred plesňami z prílišnej vlhkosti zo sušenia prádla. Vyťažte však z teplých jesenných dní a ak sa dá, sušte oblečenie vonku.

Eko šetrí

Naučte sa používať eko programy na spotrebičoch, ktoré využívajú menší objem vody a nižšiu teplotu. Šikovné sú aj krátke programy, preto rozmýšľajte, či vám na opratie spoteného trička nestačí práve taký.

Teplo od nôh

Poznáte staré známe tvrdenie, že zima ide od nôh? Niečo pravdy na tom bude. Takýto pocitový chlad nás potom núti viac kúriť. Dobrú službu urobia aj teplé ponožky, avšak z dlhodobého hľadiska nie je na škodu porozmýšľať nad výmenou podlahy. Základom je správna izolácia a kvalitné materiály, prípadne výmena dlažby, ktorá prirodzene chladí viac ako drevo či plávajúca podlaha. Mimochodom, vinylové podlahy sú oproti laminátovým na dotyk o niečo teplejšie.