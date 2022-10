Chcete ušetriť stovky eur? Nekupujte, renovujte

Heslo dnešného sveta je udržateľnosť. Vybavenie vášho domova si zaslúži druhú a možno aj tretiu či štvrtú šancu.

Je to nielen ekonomické, ale aj ekologické. Čo všetko viete doma zrenovovať?

Drevo nikdy nesklame

Drevený nábytok je nadčasovka. Bol perfektný pred stáročiami a moderný bude navždy. Ak sa o kvalitné kúsky z masívu príkladne staráte, vedia tešiť naozaj celé generácie. Výhodou je, že s troškou šikovnosti viete aj poškodený, ošumelý či záškodníkmi napadnutý nábytok zrenovovať na nepoznanie.

Tmel, brúsny papier a lak

Starý nábytok najskôr prebrúste. Ak na ňom vidíte typické mini dieročky, rátajte s tým, že v ňom niekto býva, teda červotoče a pod. Nábytok poriadne umyte, použite prípravok na drevokazný hmyz a nedokonalosti vyplňte vhodným tmelom. Po vyschnutí všetko krásne prebrúste. Na rad prichádza moridlo, lazúra alebo olej, ktoré nábytok ochránia. Záverečný finiš poskytne farba alebo lak na drevo v želanom odtieni. Ak renovujete kuchynskú linku, myslite na nezávadnosť používaných prípravkov.

Aj podlaha si zaslúži druhú šancu

Pustiť sa môžete aj do podlahy, a to dokonca aj plávajúcej. Vedeli ste, že viete krásne opraviť aj vylúpnuté diery v nej? Ak je poškodená iba povrchová časť, dá sa to vkusne zamaskovať špeciálnou retušovacou ceruzkou alebo tmelom v odtieni vašej podlahy. Väčšie poškodenia si občas žiadajú výmenu celého kusu laminátovej podlahy. Myslite na to včas a zakúpte si do zásoby náhradné kusy vo vašom odtieni a vzore podlahy. Aby sa nestalo, že o pár rokov už rovnaký typ v obchode nezoženiete.

Len tak ďalej

Tým sa však zoznam nekončí. Opraviť sa dajú napríklad aj diery v koženej sedačke, vaňa, umývadlá, dvere a druhú šancu môžu dostať aj všetky vaše okná a spotrebiče. Poteší sa nielen životné prostredie, vaša peňaženka, ale aj vaše srdce plné hrdosti na to, čo všetko ste dokázali zachrániť.