5 dôvodov, prečo sa byt v novostavbe oplatí

Byt v novostavbe sa stále oplatí kúpiť ako investíciu.

Ak riešite otázku bývania, tak určite stojíte pred viacerými dilemami. Napríklad či kupovať byt, alebo dom. Ak ste sa už rozhodli pre byt, tak sa určite dopracujete k dileme, či kupovať nový, alebo starý byt. Každá z týchto možností má svoje plusy a mínusy. My vám prinášame päť tipov, prečo sa oplatí investovať do novostavby.

1. Dlhodobé riešenie

Ak si kúpite byt v novostavbe, vyriešite svoje bývanie pravdepodobne už navždy. Životnosť domov je dlhé desaťročia, takže sa nemusíte báť, že by ste znova museli riešiť otázku bývania, keď budete na dôchodku. Meniť bývanie budete iba v prípade, že sa budete chcieť sťahovať do väčšieho bytu alebo domu.

2. Možnosť úpravy

Jednou z veľkých výhod kúpy bytu v novostavbe je to, že sa k výberu bytu dostanete ešte vo fáze, ked jeho dispozícia nie je definitívne určená. Po porade s architektom si tak dispozíciu bytu môžete sami určiť a zmeniť. Môžete si napríklad zväčšiť spálňu alebo premiestniť šatník podľa toho, kde vám bude viac vyhovovať. Pri týchto úpravách sa však určite poraďte s odborníkom. Skúsený architekt vám totiž podľa vašich požiadaviek poradí také úpravy, ktoré by vám ani nenapadli.

3. Infraštruktúra

Developeri sa snažia svoje byty predať čo najvýhodnejšie. Je teda bežné, že už plánujú vybavenosť v okolí. Dostatok stromov a detské ihrisko v blízkosti bytu sú už teraz viac-menej samozrejmosťou. Ďalšou požiadavkou väčšiny obyvateľov novostavieb je tiež dostatok parkovacích miest. Takisto čoraz viac developerov dbá na udržateľnosť a ekologické riešenia.

4. Úspora

Počiatočná investícia do novostavby je, samozrejme, finančne náročnejšia ako kúpa starého bytu. Treba si však uvedomiť to, že novostavby sú postavené z kvalitných materiálov a vďaka tomu sú energeticky úspornejšie. Každý mesiac tak na energiách ušetríte peknú čiastku. Nemusíte investovať do prerábky starého bytu, čo tiež nie je najlacnejšia záležitosť.

5. Výhodná investícia

Aj keď za nový byt zaplatíte viac ako za starý, nie sú to vyhodené peniaze. Svoje o tom vedia tí, ktorí kupovali nový byt pred piatimi rokmi. Teraz môže byť jeho hodnota aj dvojnásobná. Hypotéky síce v ostatných mesiacoch zdraželi, ale ešte stále ide o relatívne lacne požičané peniaze. A hodnota bytu v novostavbe klesať nebude, čo sa o staršom byte povedať nedá.