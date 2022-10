K úsporám pomôže aj výmena okien a dverí

Kvalitné okná pomôžu domácnosti ušetriť desiatky až stovky eur.

Tieto mesiace nám ukazujú, že ceny energií sa zrejme nikdy nevrátia na pôvodnú úroveň a musíme rátať s ich rastom. Je preto potrebné robiť čo najviac opatrení, aby sme znížili našu spotrebu energií. Jedným z riešení, ktoré pomôže z dlhodobého hľadiska vašej peňaženke, je výmena starých okien a dverí za nové.

Vyšší komfort

Nové okná pomôžu znížiť únik tepla z vášho príbytku až na pätinu. Plastové okná vylepšia váš tepelný komfort. Pri výmene okien určite neváhajte a zainvestujte do kvality. Kupovať by ste mali aspoň trojsklo, profil so stredovým tesnením a celkové Uw pod 0,80 W/(m2.K).

Nové kvalitné okná zvýšia celkový komfort vášho bývania. Pri starých oknách sa ich často bojíte otvoriť, pretože to ide ťažko, alebo dokonca vôbec, a niekedy hrozí, že vám časť z nich zostane v ruke. Moderné okná sú vyrábané z kvalitných materiálov a ponúkajú širokú škálu možností, ako ich otvárať. Napríklad posuvné systémy sa zdokonalili a dnes už si viete na dome dopriať aj trojmetrové posuvné okno. Rovnako je bežné otváranie ovládané motorčekom, ktoré môžete riadiť cez aplikáciu.

Vyššia bezpečnosť a hodnota

Benefitom nových a moderných okien je aj ich vyššia bezpečnosť. Nové systému sú totiž oveľa lepšie vybavené proti prípadnému vlámaniu. Takéto okná už disponujú technológiami, ktoré vás ochránia pred najčastejšími trikmi lupičov. Rovnako je to aj pri moderných vchodových dverách. Tie z vášho domu môžu urobiť doslova nedobytný hrad.

Výhodou výmeny nových okien a dverí je aj to, že okamžite zvýšia hodnotu vašej nehnuteľnosti a dodajú jej nový atraktívny vzhľad. Pred kúpou sa však poraďte s odborníkom, aby ste investovali svoje peniaze do okien, ktoré sa vám najviac oplatia a hodia sa k vašej nehnuteľnosti.