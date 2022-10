Fotovoltika šetrí vaše peniaze a chráni prírodu

Inštalácia fotovoltických panelov je efektívnym, ale zároveň aj náročným riešením.

Vďaka inštalácii fotovoltiky, ktorá na vašom dome zabezpečí výrobu elektrickej energie, sa stanete energeticky sebestačným, dokážete výrazne ušetriť a tiež prispejete k ochrane prírody.

Fotovoltické články fungujú na princípe fotovoltického efektu, ktorý bol objavený už takmer pred dvomi storočiami. Pojem fotovoltika označuje proces premeny slnečnej energie na energiu elektrickú. Deje sa tak pomocou fotoelektrického javu pri dopade svetla na fotovoltický článok, ktorý následne generuje jednosmerný elektrický prúd. Vyrobenú energiu spotrebuje vaša domácnosť. Ak vyrobíte energie viac, ako v momente jej výroby spotrebujete, môžete ju dodať do siete a uložiť si ju virtuálne vo svojej batérii a spotrebovať neskôr.

Vďaka priaznivým cenám fotovoltických panelov a finančným dotáciám sa stáva fotovoltika stále dostupnejším riešením na získavanie elektrickej energie zo slnka aj pre bežné slovenské domácnosti. Fotovoltika dokáže, v závislosti od rozmerov strechy, zabezpečiť výrobu 4- až 11-tisíc kWh elektriny. Náklady domácnosti na elektrinu sa tak môžu znížiť o 50 až 70 percent. Prerátané na peniaze to predstavuje prinajmenšom 500 eur ročne.

Inštalácia fotovoltiky nie je lacná záležitosť. Treba počítať s investíciou od 6- do 15-tisíc eur. Je však možné využiť finančný príspevok vo výške 1 500 eur. Nezabudnite však svoje peniaze investovať do naozaj kvalitných fotovoltických panelov. Životnosť kvalitných panelov je totiž 30 až 40 rokov, a tak sa vám táto investícia počas obdobia ich životnosti niekoľkonásobne vráti. Návratnosť fotovoltických panelov sa v súčasnosti začína už na hranici 4 rokov. Väčšine domácností sa však investované prostriedky vrátia do 7 až 10 rokov.