Znížte platby za energie vďaka tepelnému čerpadlu

Tepelné čerpadlo dokáže ušetriť až 70 percent výdavkov za teplo.

Blíži sa rok 2023, a to znamená, že priemernej slovenskej rodine výrazne stúpnu výdavky za energie. Jednou z ciest, ako na stúpajúce ceny nedoplatiť, ale naopak, výrazne ušetriť, je inštalácia tepelného čerpadla. Musíte však rátať s vyššími počiatočnými nákladmi.

Vykúri aj ochladí

Tepelné čerpadlo využíva teplo z okolitého prostredia, čiže zo zeme, zo spodnej vody, alebo zo vzduchu. Teplo získané čerpadlom sa vďaka stlačeniu kompresorom zvýši a využije sa tak na prípravu teplej úžitkovej vody a vykúrenie domu. Čerpadlo poskytuje počas celého roka teplo na vykurovanie a teplú úžitkovú vodu. Ďalšou výhodou tepelného čerpadla je to, že o desiatky percent znižuje splodiny oxidu uhličitého. Benefitom inštalácie tepelného čerpadla je aj to, že ho môžete využívať nielen na kúrenie, ale aj na ochladzovanie svojho príbytku. Ušetriť dokážete až 4000 kWh, ktoré by ste spotrebovali na kúrenie a ohrev vody. Spotrebu energií na vykurovanie tak dokážete znížiť až o 70 percent.

Na kúpu tepelného čerpadla môžete využiť aj dotáciu od štátu, treba si len preveriť, či dotácie už nie sú vyčerpané. Maximálna výška dotácie je 3 400 eur. Môžete získať aj dotáciu od výrobcov alebo predajcov tepelných čerpadiel, ktorí ponúkajú zľavy na čerpadlá.

Lepšia návratnosť

Tepelné čerpadlo nie je lacné zariadenie, a tak niekoho môže odradiť investícia do tohto zariadenia, ktorého cena sa pohybuje okolo hranice 10 000 eur. V súčasnosti však sú tepelné čerpadlá oveľa dostupnejšie ako kedysi a ich výrobe a predaju sa venuje viacero firiem. Návratnosť investície do tepelného čerpadla skracujú aj rastúce ceny energií. Momentálne sa pohybuje v rozpätí 5 až 7 rokov.

A po tohtoročnej skúsenosti a tom, čo nás čaká v roku 2023, je jasné, že ceny za energie veľmi klesať nebudú, skôr naopak. Investícia do tepelného čerpadla sa vám preto oplatí. Tepelné čerpadlo nie je iba výsadou novostavieb. Môžete naň prejsť aj v prípade, že rekonštruujete dom. Stačí ho len pripojiť na existujúcu vykurovaciu sústavu.