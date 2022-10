Ako na vysoké ceny energií? Vykurujte efektívne

Slovenské domácnosti v roku 2023 pocítia stúpajúce ceny energií, výdavky im narastú.

Vysoké ceny energií dopadnú na Slovákov tvrdo už začiatkom budúceho roka. Politici zatiaľ nechcú povedať, o koľko ceny stúpnu, ale už teraz je isté, že nárast bude skokový. Podľa odborníkov môžu ceny stúpnuť až dvojnásobne. A to by znamenalo, že štvrtina všetkých výdavkov Slovákov bude smerovať na úhradu energií.

Dvojnásobný rast cien energií odhaduje aj Národná banka Slovenska (NBS). Podľa jej analytikov by tak viac ako pätinu svojich výdavkov dávalo na energie 6 z 10 slovenských domácností. Domácnosti po celom Slovensku preto riešia možnosti, ako ušetriť práve na energiách. Veľkú možnosť úspory prináša nastavenie efektívneho vykurovania v domácnosti.

Vymeňte kotol

Pre staršie domy, ktoré majú starý kotol a samostatný bojler na ohrev vody, sa oplatí investovať do nového kotla, ktorý má už zabudovaný bojler. V prípade, že bývate v novšom dome a máte kotol na elektrinu, tak je otázne, či nezvážiť prechod na modernejšie tepelné čerpadlo. Podľa prepočtov viete ušetriť až 70 percent elektrickej energie spotrebovanej na kúrenie. Reálne to znamená úsporu až 4000 kWh. Investícia do nového tepelného čerpadla vás síce bude stáť 10 000 eur, ale viete si požiadať o dotáciu vo výške až 3 400 eur.

Znížte teplotu

Preč sú časy, keď sme všetci svoje domácnosti, či už v bytoch alebo domoch, vykurovali na 24 stupňov Celsia. Zníženie teploty v domácnosti o 1 stupeň usporí približne 6 percent ročných nákladov na energie. Pripravte si preto teplejšie ponožky a mikinu a oblečte si ich doma počas večerov a dní. Vaša peňaženka to bezpochyby ocení. Ďalšie úspory viete dosiahnuť aj tým, že obmedzíte spotrebu teplej vody. Napríklad tak, že sa budete menej často kúpať vo vani, ale namiesto toho využijete sprchu.