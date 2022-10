Ako si vybrať ideálny dom pre vašu rodinu

Hľadáte nový dom pre svoju rodinu? Ak áno, existuje niekoľko vecí, ktoré by ste mali mať na pamäti, aby ste si vybrali ideálny dom.

Najprv zvážte potreby svojej rodiny. Koľko spální a kúpeľní potrebujete? Chcete garáž? Ak áno, mala by byť súčasťou domu, alebo samostatná? Ktoré ďalšie miestnosti sú pre vás dôležité?

Berte do úvahy aj svoj rozpočet. Koľko si môžete dovoliť minúť na nový dom? Keď viete, čo potrebujete a koľko môžete minúť, začnite hľadať dom, ktorý vyhovuje vašim kritériám.

Ak to máme zhrnúť, najdôležitejšie je, aby mal správny tvar, dostatočnú veľkosť, aby ste do neho vedeli umiestniť všetky potrebné miestnosti, vrátane prípadnej pracovne, herne či posilňovne a, samozrejme, aby nezrujnoval váš rozpočet.

Výber projektu

Prvým krokom prípravy na výstavbu je výber projektu. Ak máte rovinatý, prípadne mierne svahovitý pozemok, najlacnejším spôsobom je vybrať si katalógový projekt domu. Ušetríte tým nielen financie z vášho rozpočtu, ale aj čas na jeho vyhotovenie. Projekt domu so všetkými náležitosťami potrebnými pre vybavenie stavebného povolenia môžete mať už do pár dní.

Bungalov

Tento typ rodinného domu si vyžaduje pozemok väčších rozmerov, keďže všetky miestnosti sú umiestnené na jednom poschodí. V súčasnosti je prízemný dom veľmi obľúbený. Veľkou výhodou je, že nemáte v dome schody, vďaka čomu je vhodný aj pre rodiny s deťmi, aj pre seniorov. Väčšinou sú miestnosti delené na dennú spoločenskú zónu a nočnú časť určenú na oddych. Oproti poschodovým domom sú jednoduchšie na výstavbu.

Poschodový dom

Ak máte pozemok menších rozmerov, vhodnou voľbou môže byť poschodový dom. Oproti prízemným domom máte menšiu zastavanú plochu pri rovnakej úžitkovej ploche. Zostane vám teda aj miesto pre záhradu alebo preliezky pre deti. Vo väčšine prípadov máte na spodnom podlaží spoločenské priestory, na poschodí sa nachádzajú izby, resp. nočná časť. Vyhovujú tak najmä tým, ktorí hľadajú v čase odpočinku viac súkromia.

Najväčšou nevýhodou poschodových domov je schodisko, ktoré ukrajuje z obytnej plochy domu a zároveň sa neskôr môže stať ťažšie prekonateľnou prekážkou v prípade zhoršenia zdravia. Preto je niekedy dobré zvážiť, či by nebolo vhodné mať aspoň jednu spálňu aj na prízemí, ktorú môžeme využívať aj ako hosťovskú izbu.

Takéto domy sú často vhodné aj pre bývanie viacerých generácií. Môžu mať samostatné vstupy, čím si viete vytvoriť bývanie pre viac nezávislých domácností.

Dom na úzky pozemok

Ani úzky pozemok nemusí byť prekážkou pri hľadaní ideálneho domu, ktorý by spĺňal všetky vaše požiadavky. Existuje veľké množstvo projektov, ktoré tento problém eliminujú. Domy na úzke pozemky sú riešené tak, aby využili maximum z priestoru. Ide najmä o domy pozdĺžnych tvarov, najčastejšie v tzv. tvare I. V ponuke nájdete už aj domy so šírkou 5 metrov, takže aj na pozemku veľmi malých rozmerov si dokážete vytvoriť plnohodnotný domov pre vašu rodinu.

Moderný dom

Ak sa vám páčia čisté línie a preferujete jednoduché tvary, vyberiete si pravdepodobne dom z kategórie moderných domov. Jednoduché tvary nemajú len estetickú výhodu, ale majú výrazný vplyv aj na náklady spojené s vykurovaním.

Charakteristické prvky moderného domu:

• otvorený priestor, ktorý prepája nielen obývaciu izbu s kuchyňou, ale aj interiér s exteriérom,

• čisté a ostré línie,

• použitie moderných materiálov pri výstavbe aj v interiéri,

• väčšie okenné otvory, ktoré prepúšťajú viac prirodzeného svetla,

• smart a inteligentné riešenia.

Dom do tvaru L

Ak túžite po súkromí, jedná sa o ideálnu voľbu. Dom tohto typu zabezpečuje súkromie hneď z dvoch strán. Veľkou výhodou je, že všetky obytné miestnosti môžu byť orientované do záhrady, a tak bude mať každý dokonalý výhľad a v prípade izieb na prízemí aj jednoduchý prístup na terasu. Ak zvažujete výstavbu bazéna a nechcete byť rušený susedmi, dom do tvaru L vám zabezpečí pocit súkromia a bezpečia. Tento typ domu ponúka maximálne využitie pozemku. Dajte však pozor, aby bol dom vhodne orientovaný vzhľadom na svetové strany, aby ste si mohli vychutnať dostatok slniečka. Okrem iného sú vhodné do rušnejších ulíc, nakoľko ich tvar redukuje hluk prichádzajúci z ulice.