Ako sa zmenia povolania a čo sa budú musieť naučiť inžinieri

Nie, nie je to len o automatizácii. Zmeny v nastavení práce, ktoré urýchlila pandémia koronavírusu, sú len omrvinkou toho, čo nás čaká.

Čo zistili akademici

V jednom z prieskumov, v ktorých sa akademici na Univerzite v Oxforde venujú budúcnosti práce a jej obrazu v roku 2030, dospeli vedci k zaujímavým záverom. Trend technologických zmien, samozrejme, podľa nich zahŕňa aj automatizáciu, no je to len jeden z faktorov, ktoré ovplyvnia prácu budúcnosti, požiadavky na zamestnancov, šéfov a pracovné procesy. K automatizácii musíme pridať aj globalizáciu, demografické zmeny, klimatické zmeny, urbanizáciu, narastajúcu nerovnosť medzi ľuďmi, národmi či kontinentmi a politickú neistotu.

Promovaní inžinieri...

Čo musia napríklad vedieť stavební či strojní inžinieri a architekti dneška? Bude to stačiť aj o necelých desať rokov? Do akej miery sa v súčasnosti inžinieri orientujú v sociológii, antropológii, psychológii, praktických veciach... Dokážu reálne vnímať, čo sa okolo nich odohráva, aktívne počúvať a riešiť problémy komplexne? Možno vám napadne – načo by im to bolo? Takto však otázka do budúcnosti nestojí. O necelých desať rokov v tom budú musieť byť ako doma. Spoločnosť od nich bude očakávať navrhovanie a riešenie takých stavieb a strojov, ktoré maximálne zohľadnia všetko, čo sa okolo nich deje a poskytnú ľuďom praktické, ľudské a zároveň estetické produkty.

Na obed s robotom?

Veľa ľudí sa zaoberá otázkou, do akej miery nahradia prácu človeka roboty. Podľa vedcov z Oxfordu to nie je až také zlé, ako sa mnohí nazdávajú. Len na jedno pracovné miesto z piatich totiž nastúpi namiesto človeka robot. Na človeka však budú zamestnávatelia klásť oveľa vyššie či širšie nároky. Musí ovládať mix zručností, ktoré využije v už dnes existujúcich povolaniach, alebo v úplne nových, ktoré ešte len vzniknú. Takže obedňajšia prestávka s R2-D2 je zatiaľ v nedohľadne.

Povolania a zručnosti budúcnosti

Výskumníci v Oxforde neprišli vo svojom výskume s ničím prekvapujúcim. Aj mnohé iné štúdie uvádzajú, že rozkvet čaká sektor služieb, starostlivosti, zdravotníctva, vzdelávania a zelenej ekonomiky. Pracovníci, ktorých si budú zamestnávatelia najviac ceniť, budú mať takzvané mäkké zručnosti – schopnosť komunikovať, vnímať, psychologicky posudzovať a pristupovať k problémom, umenie socializovať sa, navrhovať originálne riešenia, prinášať kreatívne myšlienky, aktívne sa učiť nové veci, vedieť analyzovať, dedukovať a spájať informácie. Paradoxne sa v dobe automatizácie a technologického pokroku bude od človeka očakávať oveľa viac ľudského prístupu ako dnes.