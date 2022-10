Dochádzajú vám nápady? Pomôže inšpiratívna meditácia

Pracujete z domu, alebo ste sa už vrátili do kancelárie, sedíte dlhé hodiny pri počítači a márne si lámete hlavu nad riešením pracovnej úlohy? Vieme, čo zaberá.

Kým sa dopracujete až do bodu, kedy vám hlava padne na pracovný stôl, zaraďte do svojej práce krátke meditačné prestávky. Meditačný tréning vám pomôže prebudiť pozornosť a práca sa začne lepšie dariť. Inšpiratívnu meditáciu môžete robiť kedykoľvek a kdekoľvek. Potrebujete len kúsok pokojného miesta, kde sa môžete usadiť.

Pokojné miesto

Veľa ľudí, ktorí sa už vrátili do bežného pracovného kolobehu a opäť chodia buď na celú pracovnú dobu, alebo len čiastočne do kancelárie, využíva na krátke meditácie prázdne zasadačky alebo oddychové kútiky (v moderných firmách 21. storočia by už mali byť úplnou samozrejmosťou). V lete sa dá vyjsť na terasu či mimo budovy počas obedňajšej pauzy. Sadnúť sa dá na lavičku v parku alebo aj na trávu. Ak ste doma, zatvorte sa na chvíľu v spálni alebo obývačke, prípadne choďte von a začnite meditovať.

Ako správne meditovať

• Pohodlne sa usaďte a všetku pozornosť zamerajte na svoje chodidlá. Otvorte myseľ, nech by sa dialo čokoľvek.

• Možno po chvíli pocítite v chodidlách tlak, teplo alebo, naopak, chlad.

• Len to sledujte, nesnažte sa posudzovať situáciu. Ak bude chcieť vaša myseľ smerovať inam, vždy ju jemne a nenásilne nasmerujte späť na chodidlá.

• Po chvíli sa zamerajte mysľou na nohy smerom vyššie, na priehlavky, členky, kolená a tak ďalej.

• Postupne začnite pozorovať celé telo, ako keby ste ho scanovali. Nehľadajte senzácie, len jednoducho prechádzajte od jednej časti tela na druhú.

Inšpiratívna meditácia môže trvať od piatich do pätnástich minút. Vyskúšajte a o jej účinkoch sa presvedčte sami.