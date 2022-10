7 signálov, že už je naozaj čas na zmenu práce

Ste v práci nespokojní, ale pandémia vašu chuť na zmenu zahnala do kúta. Hovorili ste si, že môžete byť radi, že vôbec nejakú prácu máte a nechceli ste riskovať zmenu v tomto turbulentnom období…

A možno ste si nedávno aj našli novú prácu, ale trpíte tam. Ako teda rozpoznať, kedy už naozaj potrebujete zmenu? Kedy je skrátka lepšie zdvihnúť kotvy a ísť ďalej, aj za cenu mierneho rizika?

Náplň práce vás nenapĺňa

Aj keď vám mzda pohodlne pokryje náklady, náplň práce vás akosi neuspokojuje. Nevyužívate svoje vzdelanie, jazykové zručnosti, znalosti alebo know-how z odboru, ktorý ste opustili, možno ste viedli ľudí a dnes ste v podriadenej úlohe, alebo je práca skrátka príliš jednoduchá a rutinná.

Každý má na niečo talent a je v nejakej oblasti dobrý. Pokiaľ má človek možnosť tento svoj talent v práci uplatňovať, je spokojný, motivovaný, zažíva pocity úspechu a uspokojenia. Pokiaľ však svoj prirodzený talent nevyužívate, pretože v súčasnej pozícii nemáte tú možnosť, začnete byť frustrovaní. Pocit nenaplnenia sa potom negatívne prenáša do súkromného života.

Určitou kompenzáciou môže byť hobby, ktorému sa venujete mimo pracovného času a ktoré vám prináša pocit uspokojenia z dobre odvedenej práce a robí vám radosť. Pokiaľ však taký koníček nemáte, alebo nemáte možnosť sa mu venovať dostatočne často, je na čase začať sa realizovať v práci.

Chcete viac

Práca vás ešte donedávna bavila. Učili ste sa nové veci, pracovali na rôznych projektoch. Avšak už nejaký čas je pre vás práca len rutina. Niekomu rutina vyhovuje, cíti sa v nej bezpečne a výkonne. Niekoho, naopak, demotivuje. Pokiaľ ste ten druhý prípad, je dobré si konkrétne povedať, čo presne by ste teraz vo svojej kariére pre seba chceli. Stanovte si krátkodobý cieľ na jeden rok. Čo konkrétne by sa malo stať? Kam sa chcete posunúť?

Môže ísť o to, že chcete viesť tím, mať väčšiu zodpovednosť, alebo získať certifikáciu a získať hlbšiu expertízu. Naučiť sa pracovať s najmodernejšími technológiami a pod. Nech už je to čokoľvek, je dobré to prebrať s nadriadeným a zistiť, či vaša firma má chuť aj priestor vás posunúť ďalej a spolupracovať na rozvoji vášho potenciálu. Ak to tak nie je, začnite sa obzerať inde. Ak by ste zostali v súčasnej práci, budete stagnovať a utečie vám vlak.

Neustále s niekým bojujete

Najčastejšími dôvodmi pre odchod z práce sú medziľudské nezhody, zlý vzťah s nadriadeným, žabomyšie vojny medzi zamestnancami, politikárčenie, zadržiavanie informácií a všeobecne pocit, že musíte neustále s niekým o niečo bojovať. Je vám povedomá situácia, kedy máte záujem odviesť dobrú prácu, chcete veci posúvať dopredu, ale trávite zbytočne čas tým, že bojujete o svoje miesto na slnku?

Musíte sa najprv dostať cez kolegov či nadriadených, ktorých nemožno obísť? Bráni vám zbytočná firemná byrokracia? Nikto nemá o vaše myšlienky záujem?

Akonáhle máte pocit, že namiesto toho, aby ste v práci pracovali ako tím, kde sa ľudia dopĺňajú a vážia si jeden druhého, vlastne musíte neustále obhajovať svoju pozíciu, svoje nápady a svoju iniciatívu – alebo aj výsledky svojej práce – je čas ísť ďalej. Tu evidentne neocenia vašu snahu a asi si ju ani nezaslúžia.

Večer nemáte energiu

Prídete domov a ste vyšťavení? Nie zdravo unavení a spokojní s prácou, ale skôr zošľahaní zmarom, tým, že sa zase nič nezmenilo, že to nikam nevedie, že máte pramalú možnosť s vecami niečo urobiť a že už vás to unavuje? Nemáte chuť do žiadnych aktivít, zmôžete sa maximálne na televízny program a pohár vína alebo piva. Vaša motivácia venovať sa niečomu, čo máte radi, je nízka.

Áno, aj takto sa prejavuje frustrácia z práce. Nebaví vás práca, nebaví vás ani ostatný život. Väčšinou si to všimne ako prvé vaše blízke okolie. Niekedy sa to prejaví napríklad stratou trpezlivosti s deťmi, zhoršením partnerských vzťahov, uzavretím sa do seba, nedostatkom komunikácie. Pokiaľ u seba také symptómy pozorujete, zamyslite sa, či vás to baví v práci.

Hovoríte pred priateľmi len o práci

Keď prídete domov alebo medzi priateľov, na prácu nadávate a farbisto bavíte obecenstvo neuveriteľnými historkami zo svojho pracovného života. Skúste si spomenúť. Kedy ste naposledy o svojej práci hovorili pozitívne? Kedy ste mali z niečoho radosť?

Totiž aj to, že vám frustrácia z práce prináša do voľného času negativitu, môže mať vplyv na vaše psychické rozpoloženie. Nie nadarmo sa hovorí, že je dobré mať v rovnováhe osobný aj pracovný život, pretože jeden výrazne ovplyvňuje ten druhý.

Čas na zmenu je teraz

Ak kývete u jedného, alebo viacerých vyššie popísaných príznakov, vážne zvážte zmenu. Z posledných prieskumov trhu práce vyplýva, že ponuka pozícií je teraz rovnako bohatá ako pred kovidom, ale ľudí sa hlási menej. Prečo? Možno z rovnakých dôvodov, aké ste mali doteraz vy. Ešte to vydržím. Nie je to tak hrozné. Inde to nebude iné. Je to v súčasnosti riziko.

Pravda je taká, že najvhodnejší čas na zmenu je práve teraz. Leto sa môže zdať byť uhorkovou sezónou, ale v nábore to tak nie je. Záleží, samozrejme, na odbore (napríklad v oblasti priemyslu je leto skutočne viac-menej mŕtva sezóna). Avšak firmy, ktoré inzerujú a veľmi rady by naberali, nemajú koho naberať. Takže sa odhodlajte a odíďte z práce, ktorá vás frustruje.