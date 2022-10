Ako sa starať o svoje duševné zdravie v práci

Nie je to nič príjemné, keď človek trpí pracovnou depresiou. No môže to postihnúť každého. Dôležité je, aby sme svoj stav nepodceňovali.

Ak sa pri práci cítite depresívne, nie ste sami. Smútok, úzkosť, strata motivácie, problémy so sústredením sa, nevysvetliteľné záchvaty plaču a nuda sú len malou ukážkou toho, čo môžete pociťovať, ak sa dostanete do pracovnej depky. Pozreli sme sa na to, prečo môže práca spúšťať príznaky depresie, ako identifikovať príznaky a čo môžete urobiť, aby ste sa začali cítiť lepšie. Čím skôr zistiť a konať Vedci zistili, že depresia patrí medzi tri hlavné problémy na pracovisku. Ako pri akomkoľvek inom zdravotnom stave, dôležité je včasné odhalenie a liečba. Depresia je komplexný stav s rôznymi prejavmi myšlienok, pocitov a správania, ktoré môžu ovplyvniť kohokoľvek a každého, a keď uvažujeme o tom, že niekto zápasí s depresiou na pracovisku, v hre môžu byť rôzne pracovné i nepracovné faktory. Otvoriť galériu Zdroj: Adobe Stock Aké sú príznaky Príznaky depresie v práci sú podobné všeobecným symptómom depresie. Táto depresia ovplyvní úroveň fungovania v práci i doma. K častým príznakov pracovnej depresie patrí zvýšená hladina úzkosti, pocit nudy a nespokojnosti z práce, málo energie a motivácie, dlhotrvajúce pocity smútku, zlá nálada, strata záujmu o úlohy v práci, pocity beznádeje, bezmocnosti, bezcennosti či viny, neschopnosť sústrediť sa na prácu, zapamätať si veci, nadmerné chyby, zvýšenie alebo zníženie hmotnosti alebo chuti do jedla, fyzické ťažkosti ako bolesti hlavy, únava a žalúdočná nevoľnosť, narušená schopnosť rozhodovania, podráždenosť, hnev, plačlivosť, problémy so spánkom. Čo môžete urobiť Čo môžete spraviť, ak sa počas práce cítite depresívne? Bez ohľadu na to, kde pracujete, zvládanie symptómov v práci môže byť náročné. Dobrou správou je, že existujú veci, ktoré vám pomôžu. • Urobte si napríklad desaťminútovú prestávku, vstaňte od stola či počítača, vyjdite z kancelárie alebo z izby, ak pracujete z domu.

• Urobte si obednú prestávku a choďte von na čerstvý vzduch.

• Prejdite sa, zacvičte si, cvičenie robí pre duševné zdravie zázraky.

• Urobte si deň duševného zdravia.

• Niekoľko minút meditujte a nič si nevšímajte.

• Zaraďte do svojho dňa cvičenia s hlbokým dýchaním.

• Povedzte nie, keď na niečo nemáte čas ani chuť. Budete zažívať menej stresu.

• Pozrite si vtipné video.