Aké zručnosti vás na pohovore odlíšia od konkurencie?

Pracovný trh sa mení. Už dlho neplatí, že o úspechu rozhoduje iba titul z prestížnej školy. Naopak, mnoho firiem dnes uprednostňuje kandidátov, ktorí nemajú titul ani príliš skúseností, ale zato majú talent, sú kreatívni a majú chuť na sebe pracovať. Aké ďalšie zručnosti budú dôležité v roku 2020 a pomôžu vám posunúť sa v kariére?

„Počas výberového procesu prejdú rukami personalistu desiatky životopisov, preto je dôležité, aby sa uchádzač odlíšil od svojej konkurencie. Okrem svojich počítačových zručností môžu kandidáti zvýrazniť aj svoje ďalšie silné stránky, ktorými napovedia zamestnávateľovi niečo viac o svojej osobnosti a o štýle práce, aký môžu od neho v práci očakávať,“ uviedla Katarína Tešla, manažérka komunikácie a PR Kariéra.sk.

5 najviac cenených pracovných „mäkkých zručností“ pre rok 2022

Time management

Pokiaľ v práci často nestíhate a máte pocit, že sa na vás len valia povinnosti, možno by ste mali zapracovať práve na tejto zručnosti. Time management je schopnosť organizovať si čas a najmä pre manažérske pozície je úplne kľúčový.

Adaptabilita

Vedieť si rýchlo zvyknúť na nové prostredie, vedieť dobre nadviazať kontakt s novými kolegami a nenechať sa vyviesť z miery nečakanými úlohami či prekážkami je ďalšou zručnosťou, ktorá vám vo vašej kariére veľmi pomôže.

Spolupráca

Aj keď patríte medzi individualistov a najlepšie sa vám pracuje osamote, udržiavať dobré vzťahy s kolegami a spolupracovníkmi je základom pre úspešné fungovanie v práci. Ak ste introvert a nadväzovanie vzťahov vám trvá dlhšie, nemusíte na seba príliš tlačiť. Pri riešení problémov má každý čo ponúknuť a kolegovia určite ocenia vaše originálne nápady.

Vytrvalosť

Hovorí sa, že ľudia v práci sa delia na dva typy: na „rozbiehačov“ a „doťahovačov“. Tí prví spravidla vynikajú výbornými nápadmi, tí druhí ich zase vedia dotiahnuť do konca. Jedni bez druhých by nemohli byť. Určite je však dôležité pamätať na to, že každý môže byť tak trochu „doťahovač“. Držte slovo, neberte si viac povinností, než zvládnete a uvidíte, že čoskoro si medzi kolegami vyslúžite uznanie.

Kreativita

Kreativita je podľa mnohých najdôležitejšou zručnosťou budúcich rokov. Práve nápady sú v súčasnosti často tým, čo rozhoduje. Pozrime sa napríklad na odbor reklamy, kde je kreativita úplne kľúčovou zručnosťou, ktorá rozlišuje úspešné od neúspešných. Pracujte na sebe, snažte sa svoju kreativitu postupne prebudiť a hlavne si verte.