Pozor: Toto sú dôvody, pre ktoré personalisti vyhadzujú životopisy

Príliš osobné informácie, detailne rozpísané pracovné postupy, nepravdivé informácie alebo bláznivá grafická úprava životopisu. To sú veci, ktoré vám postup do ďalšieho kola nezaručia.

Hovorí sa, že menej je niekedy viac a to platí aj pri životopisoch a ich odosielaní firmám a personálnym agentúram. Zamestnávatelia častokrát nemajú čas ani trpezlivosť, aby sa „prehrabávali“ v rozsiahlych a nedôležitých životopisoch.

„Pred písaním životopisu je potrebné uvedomiť si, že práve životopis môže byť jedným z faktorov, ktorý rozhodne o vašej budúcnosti, nakoľko je prvým dokumentom, s ktorým potenciálny zamestnávateľ príde do kontaktu,“ hovorí Sylvia Lakatošová z personálnej agentúry ProAct People Slovensko.

10 vecí, na ktoré si dávajte v životopisoch pozor

1. Vaša fotografia

Pripojiť fotografiu k životopisu nie je podmienkou. Pokiaľ však prikladáte fotografiu, použite iba formát vhodný pre preukazy a pasy. „Fotografie vystrihnuté z rodinných albumov vyzerajú neprofesionálne a takto zaslaný životopis bude pravdepodobne vyradený z výberového konania,“ povedala Lakatošová z ProAct People Slovensko.

2. Záľuby a koníčky

Ak sú vaše záľuby príbuzné práci, o ktorú sa uchádzate, nemusíte ich zahŕňať do vášho životopisu. Môžete si ich radšej ušetriť na pracovný pohovor, kedy sa vás personalista spýta, čo vykonávate vo voľnom čase. Aj v tomto prípade menej je niekedy viac, preto sa pri záľubách nerozpisujte.

3. Pravopisné a gramatické chyby

Čím viac očí, tým väčšia kontrola. Platí to v prípade odosielania životopisu. Predtým, než ho odošlete, skontrolujte si ho dvakrát, alebo ho dajte na kontrolu vášmu kamarátovi alebo známemu. „Prehľadne upravený životopis bez gramatických chýb o vás môže veľa prezradiť. Naznačí, že nie ste ľahkovážny a sústredíte sa na to, čo robíte,“ hovorí Sylvia Lakatošová.

4. Osobné postoje

Podobne, ako je vaša fotografia, tak aj vaša váha, výška, vek, rasa alebo náboženstvo nie sú pre budúceho zamestnávateľa podstatné. Aj keď je nezákonné, aby zamestnávateľ diskriminoval nejakého žiadateľa o zamestnanie, niektorí to aj tak robia. Všetky podstatné informácie majte pravdivo uvedené v životopise a nemáte sa čoho obávať.

5. Detaily o práci

Manažéri a personalisti, ktorí vyberajú kandidátov, nepotrebujú poznať detaily každého pracovného procesu. Nezahŕňajte ich prílišnými informáciami o každej práci, ktorú ste u jednotlivých zamestnávateľov vykonávali. Zamestnávatelia chcú v prvom rade vidieť, že ste vynikajúci kandidát. Vyberte preto tie pracovné aktivity, ktoré sú najviac relevantné pre prácu, o ktorú sa uchádzate. „Prvý dojem je veľmi dôležitý, dávajte si pozor, aby bol váš životopis stručný, heslovite písaný text, z ktorého sú na prvý pohľad jasné informácie. Stalo sa, že niektorí uchádzači negatívne opísali skúsenosti z prechádzajúcich zamestnaní a taktiež používali skratky,“ hovorí Lakatošová.

6. Nepravdivé informácie

Žiaden zo zamestnávateľov nechce najať klamára. Nikdy sa nevyťahujte, že máte magisterský titul, napriek tomu, že ste získali iba bakalársky. Prezentuje váš skutočný stav v práci, neklamte budúceho zamestnávateľa, že ešte pracujete v spoločnosti, ak to nie je pravda, pretože ste dostali výpoveď. Nikdy si ani nepýtajte vyšší plat o viac ako 20 percent. Váš budúci zamestnávateľ si všetky informácie môže overiť, preto sa oplatí byť úprimný.

7. Bláznivá farebnosť a odoslanie poštou

Nikto by sa nechcel pozerať na životopis vytlačený na fosforečnom papieri, na ktorom vyskakujú farebné písmená a symboly. Používajte také písmo a farebnosť, najlepšie klasickú čiernu, ktorá umožní prehľadnú čítanosť. Ak sa odkloníte od štandardov, vaše šance na to, že váš životopis zostane nepovšimnutý, budú vysoké. „U nás v personálnej agentúre sme obdržali aj ‚nie správnym smerom‘ originálne životopisy, napríklad výstredné úpravy dokumentu, výstredný štýl písma a podobne,“ hovorí Sylvia Lakatošová z ProAct People Slovensko. Väčšina potenciálnych zamestnávateľov životopisy zaslané poštou už neprijímajú. „V prípade, že nemáte inú možnosť, mal by byť napísaný na kvalitnom papieri, aby vyzeral profesionálne,“ hovorí Lakatošová. Pokiaľ použijete ozdobný papier, priložte radšej k nemu váš životopis aj na klasickom bielom papieri. Taktiež životopisy napísané rukou sa nepovažujú dostatočne za profesionálne.

8. Príliš osobné informácie

Váš životopis môže byť veľmi rýchlo vyradený, ak pred personalistom odhalíte súkromné informácie, ktoré nepatria do pracovnej oblasti. Ako napríklad osobné webové stránky, odkazy na zdieľanie fotografií alebo zvláštne e-mailové adresy.

9. Negatívne veci

Negativizmus nepatrí do pracovného svetla, najmä ak sa na začiatku chcete ukázať v čo najlepšom svetle. Nikdy neuvádzajte príčinu odchodu z predchádzajúceho zamestnania. Uveďte tak iba v prípade, ak vás personalista vyzve. Môže sa stať, že vás prepustili z práce z organizačných dôvodov alebo z dôvodu rušenia prevádzky. Vždy povedzte pravdu. Taktiež nevysvetľujte medzery vo vašom životopise. Snažte sa, aby váš životopis vždy vyzeral iba čo najpozitívnejšie.

10. Nemajte prílišný cieľ

Každému zamestnávateľovi ide o to, aby pre svoju spoločnosť získal čo najlepšieho zamestnanca. Zamestnávateľ vo vašom životopise radšej uvidí zhrnutie vašej kvalifikácie, vďaka ktorej ste získali úspechy, ako odvážne oznámenie: Chcem získať prácu na plný úväzok vo finančnej inštitúcii.