Vplýva poriadok na úspech v práci?

Úspech a sľubná kariéra závisia od viacerých faktorov. K množstvu známych patrí aj menej známy usporiadaný pracovný priestor.

Čo o človeku prezrádza priestor, v ktorom pracuje? Podľa psychológov vysiela signály, nakoľko vážne beriete svoju prácu bez ohľadu na to, o aký typ práce ide. Ak je pracovný priestor nesúrodý, rozhádzaný, znižuje to produktivitu zamestnanca a jeho pracovné úspechy. A keď človek nie je v práci úspešný, znižuje sa aj jeho pocit uspokojenia a šťastia.

K preferovaným požiadavkám personálnych manažérov na zamestnancov, ku ktorým patrí vzdelanie, kreativita, flexibilita, adaptabilita, asertivita či komunikatívnosť, je pri dosahovaní úspechu v práci či postupe po kariérnom rebríčku potrebné prirátať aj zdanlivú malichernosť. Poriadok. Prehľadný a usporiadaný pracovný priestor prispieva k lepšej orientácii vo veciach, úspore času pri hľadaní stratených či neprehľadne uložených pomôcok. Okrem toho sa pracovník môže naplno koncentrovať na prácu, namiesto rozmýšľania o tom, kam čo založil. Máme pre vás 6 tipov na usporiadaniu svojho pracoviska.

1. Čím menej papierov

Ktovie prečo, ale papiere sa v práci množia rýchlosťou svetla. Zistite, odkiaľ k vám prichádzajú a stopnite to. Zrušte nevyžiadané katalógy, letáky a všetko potrebné si vyžiadajte online. Zbavíte sa neporiadku a pomôžete planéte.

2. Praktizujte shauchu

Shaucha je jogový princíp, ktorý sa dá využiť v každej oblasti života. Táto filozofia sa zakladá na tom, že cez čisté a jasné prostredie môžeme lepšie chápať sami seba aj svet okolo nás. Keď je okolo nás poriadok, poriadok je aj v našej mysli. Keď je poriadok v našej mysli, môžeme sa plne zamerať na veci, ktoré práve riešime. Každý človek má svoje ciele, ak sa však stále musí zaoberať hľadaním stratených vecí, nikdy nebude mať čas na to podstatné, na to, čo chce.

3. Naskenujte, čo sa dá

Skenovanie je výborná forma odkladania dokumentov, ktorá nezaberie veľa miesta. Zaobstarajte si skener, ktorý sa jednoducho obsluhuje a minimálne raz za mesiac skenujte. Založte si priečinok „na skenovanie“ a odkladajte doň to, čo chcete skenovať.

4. Rozmýšľajte

Rýchlo, rýchlo, ešte toto a ešte tamto – náš pracovný život je jeden veľký zhon, v ktorom nezostáva miesto na zastavenie sa a rozmýšľanie o tom, čo robíme, prečo to robíme a ako to robíme. Nielenže to pomôže znížiť mieru stresu, ale významne to prispeje k lepšej organizácii práce a, samozrejme, aj vyššej efektivite.

5. Keby niečo

Keď si plánujete svoje pracovné úlohy na týždeň či mesiac dopredu, rátajte aj s takzvanými „hluchými časmi“. Sú to chvíle pre istotu, keby niečo. V pracovnom procese nikdy nejde všetko presne podľa plánu, preto je vhodné myslieť aj na túto skutočnosť radšej dopredu. Potom vás to nezaskočí a môžete pracovať plynulo ďalej. A ak sa nič mimoriadne nestane, máte aspoň priestor na zlepšovanie procesov, kreatívnejšie postupy a podobne.

6. Dôležité detaily

Aj pri práci platí, že diabol sa skrýva v detailoch. Preto im venujte dostatok pozornosti, deň čo deň overujte, čo robíte, nemávnite rukou, ak niečo nesedí a dajte to hneď do poriadku. Prinesie vám to pozitívne dividendy v dlhodobom napredovaní a na ceste k úspešnej kariére.