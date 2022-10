Ítečkári sa o prácu nemusia báť, iní budú meniť povolania. Ktoré profesie majú budúcnosť

Hasičov, zdravotníkov a učiteľov budú ľudia potrebovať stále. Čo však ostatné profesie? Na ktoré sa oplatí zamerať?

V škole mladým ľuďom radia, aby robili to, čo ich najviac baví, čo je ich vášňou. Reálny život je však aj o peniazoch a hmotnom zabezpečení. Ak totiž človek nepozerá na nič, len na to, čo ho najviac baví, môže sa mu nakoniec stať, že nebude mať robotu ani peniaze na svoju vášeň. Je ťažké rozhodnúť sa v pätnástich, čo bude človek robiť celý život a je úplný nezmysel žiadať od neho, aby to po celý život nemenil len preto, že to raz vyštudoval. Súčasnosť je rýchla a málo predvídateľná a človeku nezostáva nič iné, len byť flexibilný a pripravený na zmeny. To však neznamená, že by vo svojej práci nemohol nájsť zaľúbenie a zároveň sa aj dobre zabezpečiť.

Čo bolo, bolo

Zahraniční odborníci a kariérni poradcovia zastávajú názor, že povolania, ktoré boli výborné v minulosti, také nemusia byť v budúcnosti. Ešte koncom minulého storočia sa darilo robotníkom, baníkom a rôznym manuálnym profesiám, nové tisícročie to začalo meniť a stále viac posúvať do popredia oblasti ako zdravotníctvo, moderné technológie, potravinárstvo a služby. Celosvetovo sa očakáva vyše desaťpercentný nárast záujmu o povolania súvisiace s týmito odbormi v najbližších piatich rokoch.

Príjem by mal stúpať

Dobré zamestnanie by malo človeku poskytnúť dostatočný príjem na zabezpečenie základných potrieb ako platenie účtov a poistení, no malo by mu dať možnosť dožičiť si občas malý luxus a napriek tomu ešte aj niečo odložiť bokom. Ak človek pracuje vo firme roky a plat je prilepený k podlahe ako Popoluškina črievička, nie je to v poriadku. Po určitom čase by mal plat pracovníka stúpať, aby si mohol plniť svoje osobné ciele, kúpiť byt, cestovať a podobne.

Najperspektívnejšie profesie

1. Vývojár softvérov

Vývojár softvérov navrhuje a programuje rôzne počítačové či mobilné softvéry. Zahŕňa to zisťovanie toho, čo používatelia potrebujú a následné navrhovanie a testovanie softvérov tak, aby naplnili tieto požiadavky vrátane upgradovania starých programov a kontroly ich fungovania.

2. Manažér v zdravotníctve

Zdravotníctvo neznamená len lekárov, sestričky a ďalší nemocničný či ambulantný personál, ktorí sa starajú o ošetrovanie pacientov. To je len časť toho, čo sa v zdravotníctve deje. Vo vyspelom svete sú samozrejmosťou manažéri, ktorí majú v náplni práce organizáciu procesov. Organizujú rôzne schôdzky, dojednávajú vyšetrenia, uchovávajú dôležité dokumenty, koordinujú spoluprácu s inými poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti. V našich podmienkach je to zatiaľ len sen, no musíme dúfať, že sa čoskoro zmení na skutočnosť.

3. Mimoškolskí poradcovia a kouči

Veľa a často sa píše o celoživotnom vzdelávaní, ktoré si vyžaduje špecialistov – učiteľov, ktorí vedia posúvať dopredu každého jednotlivca po skončení strednej či vysokej školy. Vedia človeka nasmerovať, poradiť, zvýšiť vedomosti a zručnosti napríklad v oblasti zdravotníctva, obchodu, starostlivosti o starších.

4. Zdravotné sestry

Na Slovensku ubúdajú raketovou rýchlosťou, ale aj inde je sestier nedostatok. Starnutie obyvateľstva a ďalšie faktory naznačujú, že zdravotné sestry sa o svoju prácu ešte dlho nemusia báť. Otázka v našich končinách je, či si to kompetentní uvedomujú a čo s tým mienia robiť. V každom prípade však zdravotná sestra nájde svoje uplatnenie kdekoľvek na svete.

5. Lekári

To, čo platí pre zdravotné sestry, môžeme rovnako povedať aj o lekároch. Tiež ich je málo a záujem o nich stúpa.

6. Fyzioterapeuti

Počet ľudí s pohybovými problémami a bolesťami pohybového aparátu taktiež stále rastie a situácia sa v tomto smere tak skoro nezmení. Preto je povolanie fyzioterapeuta pre budúcnosť mimoriadne perspektívne. Fyzioterapeut pomáha ľuďom s problémami pohybového aparátu, používa rôzne strečovacie techniky a iné cvičenia, pomáha zlepšovať mobilitu pacientov a redukovať bolesti.

7. Stavební a priemyselní inžinieri

Inžinier navrhuje, stavia a koordinuje rôzne stavebné a priemyselné procesy tak, aby sa vyrábali produkty alebo stavali budovy. Má pod palcom robotníkov, stroje, materiály, energie či informácie.

8. Veterinári

Mali ste niekdy psa, mačku či iné zvieratko? Istotne ste sa už s prácou veterinára stretli. Veterinári poskytujú zdravotnú starostlivosť pre všetky druhy zvierat vrátane tých v zoologických záhradách. Okrem toho sú dôležití aj pre osvetu, ktorú robia smerom k verejnosti. Prispievajú tak k minimalizácii šírenia rôznych ochorení, ktoré sa prenášajú zo zvierat na ľudí.

9. Web developeri

Vždy, keď navštívite nejakú webovú stránku, vidíte prácu webových developerov. Títo odborníci zodpovedajú za to, ako stránka vyzerá, ako rýchlo sa načítava či ako sa na nej dá orientovať. Weboví developeri navrhujú kódy stránok, grafiku a zvuk, testujú ich a monitorujú návštevnosť.

10. Bezpečnostní technici a analytici

Títo ľudia chránia počítačové systémy a siete pred kybernetickým zločinom. Sú to špecialisti, ktorí sa vyznajú v bezpečnostných programoch a ich inštalácii či antivírusových softvéroch. Odhaľujú napríklad útoky hackerov a pravidelne testujú počítačové siete, aby našli diery. Ich práca zahŕňa aj záchranu a obnovu stratených dát.

11. Hasiči, záchranári a policajti

Stále sú a budú potrební. Pomáhajú ľuďom v ťažkých chvíľach, zachraňujú životy, hasia požiare.

12. Učitelia, vychovávatelia

Vzdelanie je a bude pre človeka kľúčové. Preto je kvalitný vzdelávací systém vrátane dobrých pedagógov a vychovávateľov či ďalších pedagogických pracovníkov taký dôležitý. Deti sú budúcnosť a ich učitelia tiež.