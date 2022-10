Ako si vypestovať dobré vzťahy v práci

Poznáte to aj vy. Niekto sa môže aj „rozkrájať“ a nikoho nepresvedčí, iný sa len pousmeje a všetko sa zrazu dá. Aké čary pomáhajú úspešným ľuďom rozumieť si s kolegami a nadriadenými?

V prvom rade je dôležité pochopiť, ktoré prvky sa vlastne na utváraní dobrých pracovných vzťahov podieľajú. Dôležitým prvkom je dôvera, teda schopnosť veriť svojim spolupracovníkom a vedieť, že sa na nich môžete spoľahnúť. Akceptácia tvorí tiež významnú súčasť vzťahov na pracovisku. Ak chcete, aby vás kolegovia akceptovali, mali by ste sa snažiť akceptovať predovšetkým vy ich – teda prijať a porozumieť im a aj úlohe, ktorú v kolektíve zohrávate vy sami.

Byť plnohodnotným členom tímu tiež nikomu nespadne rovno do lona len tak. Keď spolupracovníci pocítia, že sa usilujete pracovať v prospech celku a nebojíte sa povedať, čo by mohlo ešte viac pomôcť k dosiahnutiu cieľa, začnú vás akceptovať skôr aj viac a ich vzťah k vám bude pevnejší a otvorenejší. Veľa v oblasti dobrých vzťahov dokáže urobiť otvorená komunikácia. Veď spoznať spolupracovníkov by mal byť jeden z prvých krokov po nástupe do práce. Bez toho sa žiaden pozitívny vzťah nevytvorí.

Čo zaručene pomáha

1. Vyčleňte si čas na budovanie vzťahov

Budovanie pozitívnych pracovných vzťahov si vyžaduje čas a môže sa stať, že si na to v záplave pracovných povinností nenájdete dostatok času. Tento problém sa dá vyriešiť veľmi jednoducho. Vedome si naplánujte na budovanie vzťahov so spolupracovníkmi čas buď pred prácou, alebo po nej, počas obeda, pred začiatkom mítingu alebo v iných podobných situáciách.

2. Buďte zvedavý, pýtajte sa kolegov

Ďalším dôležitým aspektom budovania vzťahov je byť skutočne zvedavý na rôzne aspekty života spolupracovníkov a aktívne počúvať, keď vám o nich hovoria. Ak prejavíte záujem o inú osobu a poskytnete jej príležitosť podeliť sa s vami o jej názory či problémy alebo radosti, je to ďalšia tehlička k vybudovaniu pevných vzťahov.

3. Ponúknite pomoc

Ľudia, ktorí majú medzi sebou dobré vzťahy, si zvyčajne radi navzájom pomáhajú, keď je to potrebné. Ak si všimnete, že kolega je zavalený prácou alebo má problémy s určitou úlohou, ponúknutie pomoci môže posilniť váš vzťah. A ani vy by ste nemali váhať požiadať o pomoc, keď ju skutočne potrebujete.

4. Dodržujte sľuby

Pre akýkoľvek typ medziľudského vzťahu je zvyčajne rozhodujúca dôvera. Je omnoho pravdepodobnejšie, že sa zblížite s kolegami, ak vás budú vnímať ako dôveryhodných a najúčinnejší spôsob, ako to dosiahnuť, je dodržiavať svoje záväzky a plniť sľuby.

5. Prejavte uznanie

Je pravdepodobnejšie, že si vybudujete pevné vzťahy s ľuďmi, ktorých si vážite a ktorí si vážia vás. Uistite sa, že vaši spolupracovníci vedia, že ste vďačný za to, že s nimi môžete pracovať a že si dostatočne ceníte to, čo v tíme robia.