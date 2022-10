Ranné vtáča lepšie kráča: Ako stihnúť pracovné povinnosti bez zhonu a načas

Ani vy nepatríte medzi tých, ktorí ráno s úsmevom vyskočia z postele, umyjú si zuby, vypijú kávu a hor sa do roboty? Nič to. Prinášame zaručené tipy, ako sa naladiť na prácu už od rána.

Príroda to zariadila tak, že časť ľudí sú škovránky, ktorí vstávajú ráno o šiestej a nerobí im žiaden problém zarezávať naplno, a časť sú sovy, ktoré síce vstanú z postele, ale preberajú sa najskôr o jedenástej doobeda. Pri väčšine zamestnaní, kde sa pracovný čas začína o siedmej, ôsmej či deviatej ráno, majú ranné vtáčatá oproti sovám veľkú výhodu. Tým, že sú svieži a myslím im to na sto percent, sa môžu naplno sústrediť na prácu a urobiť oveľa viac práce ako tí, ktorí si len pretierajú oči. Prebudiť sa skoro ráno a úspešne vhupnúť do pracovného kolotoča však môže každý. Ak si prečíta nasledujúce rady.

Na ráne záleží

Či chceme alebo nie, rána môžu zásadným spôsobom ovplyvniť náš deň. Ak vám zvuk budíka spôsobuje nepredstaviteľné muky a vstávate unavení, v strese a otrávení, je veľmi pravdepodobné, že sa tak budete cítiť prinajmenšom nasledujúcich pár hodín. Keď sa už raz loď vydá na cestu, je ťažké ju presmerovať. Je preto lepšie začať ráno úplne inak. Tak, aby ste zažili príjemný a úspešný deň, aby ste boli spokojní vy aj vaša šéfka či šéf.

7 vecí, ktoré sú na vašej strane

1. Zabudnite na budík

Strhnete sa ráno na prenikavý zvuk budíka, ktorý vystrelí vašu hladinu adrenalínu do astronomických výšok? Možno vás to skutočne prebudí z hlbokého spánku, nie je to však nevyhnutné. Japonskí vedci dokonca skúmajú súvislosť medzi infarktom a budíkom. Ako sa tomu vyhnúť? Vstávajte na zvuk obľúbenej piesne, ktorú si naprogramujete do mobilu. V čom je rozdiel? Budík s jeho ostrým zvukom vám hovorí, že musíte vstať, zatiaľ čo pieseň vás pozýva vykročiť do ďalšieho dňa. Tým, že vás prebudí zvuk obľúbenej piesne, nielenže sa naladíte pozitívne, ale znížite aj stres a obavy z toho, čo vás čaká.

2. Upokojte sa

Jeden z významných ranných stresorov je ranný zhon, snaha stihnúť všetko čo najrýchlejšie. Ak vstanete o pár minút skôr ako zvyčajne, vytvoríte si časovú rezervu, počas ktorej sa môžete pokojnejšie sústrediť na seba a deň, ktorý máte pred sebou. Ak si ráno vytvoríte svoj rituál, môže to byť krátka meditácia, ranná joga alebo zapísanie si svojich myšlienok do denníka, postavíte sa tak do centra diania. Budete to vy, kto je dôležitý. Neuveríte, ale už päť či desať minút rannej koncentrácie zmení váš deň na nepoznanie.

3. Buďte vďační

Vďačnosť je jedným z najlepších spôsobov, ako zmeniť svoje nastavenie. Sú také dni, kedy by ste najradšej prespali celý deň, zostali doma a nikam nešli, pretože vás v práci čakajú úlohy, ktoré sú to posledné, čo by ste chceli robiť. Čo teda robiť? Napíšte si tri veci, pre ktorú máte radi svoju prácu. Aj keby to mal byť jednoduchý fakt, že si dáte kávu s kolegami alebo idete spolu na obed. Vďačnosť má veľa výhod, ku ktorým patrí aj naladenie mozgu na pozitívne emócie. A kto by nechcel byť už od rána pozitívne naladený? Pomôže vám to dokonca lepšie spať a to následne ľahšie vstať.

4. Zostaňte odpojení

Vstalo sa hromadným zvykom, že hneď ráno po zobudení ľudia siahnu po mobile, kontrolujú správy, maily, zapnú televízor a sledujú správy. Máme pre vás novinku: Žiadna zo spomenutých činností vám neprinesie do vášho rána radosť. Radšej zostaňte odpojení a nemyslite na nič, alebo si len tak premýšľajte o bežných veciach, ktoré sa týkajú príjemných záležitostí.

5. Zašportujte si

Ranný beh, prechádzka či cvičenie ešte pred prácou dokážu divy. Pohyb vyplaví do tela endorfíny, ktoré podporia váš mozog. Ak sa pôjdete prejsť či zabehať si, už len to, že ste v kontakte s prírodou redukuje hladinu škodlivého kortizolu v organizme a prispieva k mentálnemu zdraviu.

6. Zmeňte otázky

Ľudský mozog neustále produkuje otázky. Prečo som nevstal či nevstala skôr či ako to dnes všetko stihnem, dostávate do úzkych sami seba. Zmeňte otázky na pozitívnejšie. Na čo sa dnes najviac teším? Čo by som dnes mohol či mohla podniknúť? Resetujete tak svoje myslenie aj nastavenie a váš mozog začne automaticky hľadať odpovede práve na tieto otázky.

7. Len dýchajte

Posledná rada znie – dýchajte. Hlboký pomalý dych sa začína vo vašom bruchu a postupne zapĺňa vaše pľúca. Takto permanentne posilňujete parasympatický nervový systém, ktorý riadi našu podvedomú pripravenosť zutekať alebo zotrvať – vytvára pocit pokoja a istoty. Ďalšou výhodou hlbokého dychu je viac kyslíka, ktorý posúvate do tela a to zasa vytvára viac energie. Tak dýchajte, zatiaľ je to zadarmo! (Hoci na Slovensku v súčasnosti človek nikdy nevie...)