Hybridný model: kombinácia práce z domu a v práci. Zhruba 60 % Slovákov by chcelo tak pracovať

V dôsledku pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 sa nezmenila iba situácia na pracovnom trhu, ale zároveň aj naše vnímanie pracoviska ako takého. Portál Kariéra.sk prináša prehľad o tom, ako sa zmenil prístup Slovákov k práci a ako veľmi užitočne sa cítia pri vykonávaní svojich povinností.

Analytici predpokladajú, že práve aktuálna situácia, rastúca inflácia a zvýšená flexibilita zamestnávateľov môžu povzbudiť ľudí k návratu do práce. Až 70 % Slovákov však zažíva v práci stres. Pandémia ochorenia COVID-19 s tým súvisí iba čiastočne.

Inflácia a rastúca flexibilita zamestnávateľov môžu povzbudiť ľudí k návratu do práce

Nezamestnanosť neustále klesá a situácia na trhu práce je priaznivá. To je dobrá správa pre ľudí, ktorí v aktuálnom období plánujú zmeniť zamestnávateľa alebo hľadajú novú prácu. Mnohí slovenskí zamestnávatelia hlásia nedostatok zamestnancov. Zamestnávatelia sú však v náročnej situácii a aby dokázali fungovať, potrebujú pracovnú silu, avšak na druhej strane je tu otázka, ako budú čeliť rastúcim cenám energií. Situácia sa veľmi rýchlo mení, a preto bude záležať aj na tom, ako sa podarí vláde zadefinovať strop v rastúcich cenách energií, plynu, elektriny. Analytici predpokladajú, že práve aktuálna situácia, rastúca inflácia a zvýšená flexibilita zamestnávateľov môžu povzbudiť ľudí k návratu do práce.

Ako veľmi pandémia ovplyvnila prístup Slovákov k práci?

S odstupom času však až polovica opýtaných ľudí v prieskume uvádza, že pandémia nezmenila ich prístup k práci. Zhruba tretina opýtaných má iný názor a tvrdia, že ich prístup sa naozaj zmenil. Podľa ostatných má ochorenie COVID-19 len čiastočný vplyv na zmenu.

Zhruba 60 % Slovákov by chcelo pracovať na hybridný model

Keď sa zo dňa na deň zatvorili obchodné prevádzky a ľudia zostali pracovať z domu na home office, zmenilo sa všetko, čo doteraz poznali. Najväčšia zmena nastala v prístupe, akým Slováci pozerajú na jednotlivé formy práce. Každý tretí Slovák by v súčasnosti uprednostnil prácu z domu, ak by si mohol sám vybrať. Kombinovanú prácu z domu a v práci by si vybrala viac ako polovica opýtaných v prieskume. Prácu výlučne v priestoroch firmy by si zvolilo len približne 17 % opýtaných.

Až 70 % Slovákov zažíva v práci stres

Pandémia ochorenia COVID-19 s tým však súvisí iba čiastočne, hoci návrat do pracovného prostredia môže byť jedným z dôvodov, prečo ľudia v práci pociťujú stres. V našom prieskume došlo k prekvapivému výsledku, kedy až 70 % Slovákov uviedlo, že v práci zažívajú stres. Dôvodov pritom môže byť hneď niekoľko – nedostatočné finančné ohodnotenie, nezhody so zamestnávateľom, dusná atmosféra alebo vlastné zlyhanie. Príčina stresu spočíva vo veľkej miere v nadmernej záťaži v práci súvisiacej s tlakom na splnenie termínov a plánov.

Cítia sa ľudia vo svojej práci užitoční?

Jedným zo spúšťačov stresu v zamestnaní môže byť aj vlastná užitočnosť, respektíve neužitočnosť na pracovisku. Z prieskumov portálu Kariéra.sk vyplýva, že s týmto Slováci nemajú až taký problém. Iba približne 15 % opýtaných uviedlo, že sa necítia dosť užitočne. Takmer tri štvrtiny pracujúcich Slovákov z prieskumu si myslia, že na svojom pracovisku robia niečo užitočné.