Ako zvládnuť prácu pre mladšieho šéfa

V tejto rušnej dobe, plnej zvratov, sa všetko rýchlo mení. Aj pracovné podmienky, požiadavky či šéfovia. Ak chcete uspieť, mali by ste sa vedieť prispôsobiť.

Firmy dnes potrebujú zamestnancov, ktorí sú dynamickí a plní nových nápadov. Na veku až tak nezáleží, cenia sa skúsenosti, vedomosti, zručnosti, múdrosť, nápady a emócie. Na vedúcich pozíciách sú často mladí, dynamickí ľudia, možno mladší ako ste vy. Čo robiť, aby vzťah mladý šéf, starší zamestnanec fungoval?

Základom je vzájomný rešpekt a flexibilita. Treba si uvedomiť, že vek je len číslo a nikto vám nemôže brániť v práci alebo raste, ak príjmete zmeny a prispôsobíte sa situácii s optimizmom a gráciou.

3 veci, ktoré zaručene zaberú

1. Ovládajte sa

Každý má svoje skúsenosti a názory, vy a aj váš šéf. Nemusíte povedať prvé, čo vám napadne, ak s mladým nadriadeným nesúhlasíte. Spomeňte si na seba pred rokmi, až potom, s odstupom času reagujte. Podobne je veľmi dôležité počúvať, čo váš šéf vlastne hovorí a rešpektovať jeho pozíciu i jeho rozhodnutia. Porozmýšľajte o jeho myšlienkovom procese a podľa toho sa zariaďte. Len tak sa pre vás veci stanú ľahšie a konštruktívnejšie. Zabudnite na svoje ego, pretože to nikdy nepomôže. Buďte otvorení postrehom a návrhom, o ktoré sa musí podeliť váš šéf a prijmite ich s pozitívnym prístupom.

2. Ukážte svoje silné stránky

Najdôležitejším nástrojom, ktorý máte ako starší zamestnanec, sú vaše skúsenosti a zrelosť, ktoré vám môžu pomôcť vyriešiť problémy rýchlejšie ako mladším kolegom. Je potrebné zamerať sa na to, čo môžete ponúknuť svojmu šéfovi. Povedať mu, aby sa nebál a dokázať to svojimi činmi a silnými stránkami. Mladší šéfovia vedia, že môže byť pre vás ťažké podriadiť sa niekomu mladšiemu. Môžu sa obávať, že sa nebudete chcieť prispôsobiť zmenám, vyskúšať nové metódy, pracovať s novou technológiou. Zamerajte sa teda na predvedenie svojich silných stránok na každej úrovni.

3. Slovo „vek“ neriešte

Pracovať pre mladšieho šéfa vôbec nemusí byť také ťažké, ako sa zdá. Môže vás to naplniť spokojnosťou a šťastím – ak nebudete vek používať ako argument či výhovorku. To znižuje vašu hodnotu. Jedným z najväčších kameňov úrazu skvelého vzťahu s mladším šéfom je stereotyp založený na veku. Doba sa však zmenila. Vek už nie je úmerný inteligencii a vedomostiam. Použiť ho ako svoj tromf na udržanie svojho postavenia by preto nemala byť ani tá posledná možnosť, ktorú použijete. Konverzáciám na túto tému je najlepšie sa vyhnúť.