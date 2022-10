Čo by ste o sebe mali uviesť v životopise? Toto vám môže pomôcť získať prácu

Pozrite sa do svojho životopisu. Máte aj vy v kolónke „Záujmy a vlastnosti“ uvedené ako vašu charakteristiku „flexibilný, komunikatívny“ a z koníčkov „knihy a cestovanie“? Gratulujeme, patríte medzi väčšinu Slovákov, ktorí si do svojho CV uvádzajú presne to isté.

Zamysleli ste sa však nad tým, že sa tým uberáte o možnosť zaujať personalistu a ukázať, v čom spočíva vaša výnimočnosť v porovnaní s ostatnými uchádzačmi?

Neuvádzajte všeobecné vlastnosti

Personalisti dokonca tvrdia, že ak si do životopisu chcete uviesť niektoré z týchto tuctových vlastností a záujmov, radšej ich tam ani nedávajte. „Uvádzať všeobecné vlastnosti do životopisu neodporúčam. Ak však v niečom vynikáte, napríklad presnosť alebo cieľová orientácia, a tieto vlastnosti ste využívali vo svojej práci ako účtovník alebo obchodník, určite to do CV pridajte,“ vysvetľuje Ľubomír Dranga z APPEL Counselling.

Áno, je jednoduchšie „inšpirovať“ sa tým, čo ponúkajú vzorové životopisy, ktorých nájdeme na internete množstvo. Môže sa nám to však vypomstiť. „Určite neodporúčam kopírovať z iných ukážok životopisov, ale prihliadať na svoju osobnosť. Na osobnom stretnutí sa totiž personalista môže opýtať na konkrétny príklad z praxe, ako a kedy sa daná vlastnosť prejavila. Vtedy by ste nemali ostať zaskočení,“ upozorňuje Júlia Jurčíková, riaditeľka odboru ľudských zdrojov v Poštovej banke.

Nepodceňujte, čo o sebe uviesť v životopise

Hoci sú vlastnosti a záujmy poslednou kolónkou v životopise, nemali by sme ju podceňovať. Myslíte si, že údaje v nej personalisti iba preletia, prípadne sa k nej ani nedostanú? „Napriek tomu, že sú vlastnosti uverejnené medzi poslednými položkami, skúsenému personalistovi neuniknú,“ vysvetľuje Andrej Kulaviak, HR špecialista zo spoločnosti Kaufland.

Neuvádzajte preto bez rozmyslu a uváženia vašu charakteristiku. Možno si myslíte, že ak napíšete, že ste flexibilný, nebojíte sa nových výziev, že máte radi kultúru a šport, nemôže to ničomu uškodiť. Omyl, toto sú totiž typické záujmy a vlastnosti väčšiny uchádzačov. „Personalisti hľadajú v životopise vašu originalitu, rozdielnosť od iných kandidátov. Všeobecné veci ako komunikatívnosť, prechádzky v prírode, čítanie a cestovanie určite nenadchnú,“ radí Dranga.



Nedôslednosť vás môže pripraviť o džob

Máte prepracované CV, v ktorom ste si dali záležať na tom, aby ste podrobne opísali vaše predchádzajúce skúsenosti? Vysvetľujete, čo bolo náplňou vašej práce a čo ste na danej pozícii dosiahli? Skvelé. Nepokazte si to však tým, že „odfláknete“ záver vášho cévečka. „Vlastnosti a záujmy kandidátov sú dôležitou súčasťou životopisu. Personalisti na ne prihliadajú, dokonca môžu byť rozhodujúce v prípade, že viacero kandidátov spĺňa výberové kritériá,“ hovorí Jurčíková.

Odborníci preto radia, aby ste vaše záujmy a záľuby v životopise prispôsobovali konkrétnej pozícii, na ktorú ste reagovali. Zvážte, ktorú vlastnosť by ocenili na mieste, ktoré by ste radi získali. Nič za to nedáte a možno tým získate pár bodov naviac, ak sa vo výberovom procese ocitnete s rovnako silnými uchádzačmi. „Napríklad u zamestnancov, ktorých zodpovednosťou je riadenie ľudí, sa posudzujú vlastnosti spojené so schopnosťou viesť ľudí. Pri uchádzačoch, ktorých výkon práce bude v open space kancelárii, si všímame iné vlastnosti ako u zamestnancov pracujúcich samostatne, bez kontaktu s kolegami,“ vysvetľuje Kulaviak.

Každý z nás je jedinečný – buďte ním aj v životopise

Venujte preto záverečnej bodke vášho životopisu náležitú pozornosť. Kto povedal, že vaše záujmy a záľuby musia byť uvedené tak, ako sa zvykne písať vo všetkých životopisoch? Vyhnite sa frázam a slovíčkam, ktoré sa používajú bežne, pouvažujte, ako sa možno predať originálnym a zaujímavým spôsobom.

Že čítanie, kultúra a šport naozaj patria medzi vaše obľúbené aktivity? V poriadku, vyhnite sa však nezáživným vetám a opíšte ich tak, aby ste ukázali, že sú naozaj vašou vášňou. Pozrite sa, ako to môže vyzerať vo vašom životopise.