5 tajomstiev, ako si nájsť prácu vo vyššom veku

Vraj neexistuje diskriminácia z hľadiska veku. Píše sa v médiách, hovoria zodpovední. Realita je však iná a my vám pomôžeme preraziť bariéru predsudkov.

1. Osviežte si vedomosti

Najčastejšou chybou, ktorú robia starší uchádzači o prácu, je, že si prečítajú inzerát a hneď ho zavrhnú. Ak sa v ňom totiť objaví zručnosť, ktorú neovládajú, hneď sa vzdajú. Namiesto toho by sa mali novú zručnosť naučiť, napríklad ovládať nejaký nový program či naučiť sa robiť tabuľky v exceli. Prihláste sa na školenie a certifikát priložte k životopisu.

2. Prezentujte sa po novom

Kedy ste naposledy posielali životopis a motivačný list? Nie, nestačí trochu upraviť „cívíčko“ spred piatich rokov. Radšej sa zamyslite, čo v ňom vypichnúť a ako sa prezentovať po novom. Nová doba chce nové prístupy, myslite na to a buďte kreatívni.

3. Nájdite si prostredie pre seba

Hoci sa vám to nemusí páčiť, nie každá firma je nadšená, ak sa do zamestnania hlási postarší muž či žena. Možno by ste sa v takom prostredí ani vy necítili práve najlepšie. Zistite si, ktoré spoločnosti oceňujú skúsenosti a cieľte na tie, ktoré tak robia. Skúste menšie spoločnosti, ktoré hľadajú sezónnych pracovníkov – časom sa môže situácia vyvinúť vo váš prospech. Existujú aj firmy, ktoré dbajú na vekovú vyváženosť, to sú tie pravé práve pre vás.

4. Nebuďte príliš skromní

Mladí ľudia sa v súčasnosti vôbec nerozpakujú vypýtať si s dvomi rokmi praxe plat, aký majú manažéri s desaťročnými skúsenosťami. Starší uchádzači o prácu v domnienke, že si tým získajú sympatie, často svoje požiadavky znížia aj o tretinu. Nebuďte zbytočne skromní, povedzte, čo viete robiť dobre až výborne, čo ste dosiahli, spomeňte svoje naj úspechy a ako ste si poradili v krízových situáciách. Schopní HR manažéri to ocenia a získate výhodu.

5. Naučte sa odpovedať na ťažké otázky

Nie je nič výnimočné, že personalisti hodnotia starších uchádzačov o prácu ako prekvalifikovaných či príliš drahých. Ak budete vedieť, ako reagovať na takéto pripomienky, zoberiete im vietor z plachiet, pretože je to z ich strany často len zámienka, aby sa vás zbavili. „Nemyslím si, že som prekvalifikovaný, považuje sa za človeka, ktorý môže priniesť do spoločnosti nový pohľad na veci.“ Proaktívne vysvetľujte, prečo máte záujem práve o túto pozíciu. Zistite si dopredu, čo firme chýba. „Vždy som túžila podieľať sa na vzniku nových kníh, cukríkov či džemov…“ – doplňte podľa toho, kam sa chcete dostať. A ak dôjde na peniaze, nehovorte o konkrétnej sume. Pre vás to predsa nie je hlavná motivácia, prečo chcete pracovať práve pre XY spoločnosť. Alebo nie?