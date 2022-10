9 otázok, ktoré zaznejú na pracovnom pohovore. Ako na ne odpovedať?

Tréma pred pracovným pohovorom môže byť zväzujúca. Aj keď dopredu neviete, čo presne vás čaká, existuje niekoľko otázok, na ktoré sa vás váš budúci zamestnávateľ s veľkou pravdepodobnosťou opýta.

Vy sa na ne môžete pripraviť a znížiť tak hladinu predpohovorového stresu na únosnú úroveň. Na čo všetko teda počas pohovoru príde reč?

„Povedzte nám niečo o sebe…“

Touto vetou začínajú spravidla všetky pracovné pohovory. Namiesto toho, aby ste opakovali obsah svojho životopisu, ktorý ste zamestnávateľovi poslali, alebo zhrnuli svoj celý doterajší život, začnite všeobecnými informáciami a postupne sa prepracujte k niekoľkým najdôležitejším detailom, ktoré sú relevantné pre danú pozíciu. Nehovorte dlhšie ako minútu či dve a hlavne si nevymýšľajte, to by sa vám neskôr mohlo vypomstiť.

„Ako ste sa o tejto pozícii dozvedeli?“

Ak ste inzerát na prácu našli na pracovnom portáli, nebojte sa to povedať. Ak vám na ňu poslal kamarát odkaz na sociálnej sieti, spomeňte to tiež. Existujú rôzne spôsoby, ako sa človek môže dozvedieť o novej pracovnej pozícii a žiadny z nich nie je nutne lepší ako ten druhý.

„Prečo chcete pracovať na tejto pozícii?“

V odpovedi by ste sa mali zamerať na konkrétne aspekty pozície, o ktorú sa uchádzate, a uviesť napríklad, čo vám na nich pripadá zaujímavé alebo aké výsledky by ste chceli na danej pozícii dosiahnuť. Naopak, snažte sa vyhnúť frázam typu „je to skvelá príležitosť“ alebo „chcem zlepšiť svoje zručnosti“.

„Aké sú vaše silné stránky?“

Vystihnúť v pár vetách vaše prednosti a dobré vlastnosti je ťažšie, než sa môže zdať. Namiesto toho, aby ste náhodne vyhŕkli niekoľko vlastností, zamerajte sa na jednu či dve charakteristiky, ktoré si na sebe najviac vážite a podrobnejšie ich popíšte na príklade, kedy môžete konkrétne vlastnosti uplatniť v práci. Môžete napríklad spomenúť, ako ste vďaka svojej dochvíľnosti zvládli určitý projekt alebo úlohu dokončiť skôr ako všetci ostatní spolupracovníci či spolužiaci.

„Aké sú vaše slabé stránky?“

Pri pohovoroch ľudia robia často tú chybu, že na túto otázku odpovedia neutrálne alebo uvedú slabú stránku, ktorá je v skutočnosti prednosťou. Takou odpoveďou však zamestnávateľa príliš neohromíte, pretože si dobre uvedomuje, že nikto nie je dokonalý. Buďte teda radšej úprimný. Svoju odpoveď doplňte tým, že uvediete, ako sa so svojimi slabými stránkami vyrovnávate a čo robíte preto, aby vás neobmedzovali.

„Povedzte nám niečo o konflikte alebo výzve, ktorej ste čelili a uveďte, ako ste sa s ňou vysporiadali…“

Zamestnávateľa zaujíma skôr váš prístup ako samotný konflikt. Ten stačí popísať iba stručne, bez osočovania previnilcov. Dopodrobna potom popíšte kroky, ktoré ste podnikli na vyriešenie situácie, aj to, aké ste dosiahli výsledky.

„Aké finančné ohodnotenie by ste si predstavovali?“

To, akú čiastku by ste mali spomenúť, závisí okrem iného od typu práce. Ak sa napríklad uchádzate o stáž, nemáte veľa priestoru na vyjednávanie ohľadom prípadnej odmeny. Zato pri zamestnaní na plný úväzok sa môžete pokúsiť dohodnúť.

Sumu by ste nemali páliť od boku. Mala by reflektovať priemerný plat na danej pozícii aj to, v akom meste či kraji sa o prácu uchádzate. Pokiaľ napríklad chcete pracovať ako sekretárka v Bratislave, zistite si, na akej úrovni sa platy sekretárok v hlavnom meste pohybujú a podľa toho zamestnávateľovi povedzte svoju predstavu.

„Aké sú vaše dlhodobé pracovné plány? Kde sa vidíte o päť rokov?“

Presná odpoveď by sa mala odvíjať od oblasti, v ktorej chcete pracovať. Detaily tak zostanú na vás, v každom prípade by ste mali ukázať ambície, ale zase to nepreháňať – napríklad nenaznačujte, že plánujete dostať prácu človeka, ktorý s vami pohovor vedie.

Keď sa bavíte o svojich budúcich plánoch, neobmedzujte sa iba na vysnívané pracovné pozície alebo výšku platu. Pozrite sa na to, čomu sa spoločnosť venuje a čo by chcela do budúcnosti dosiahnuť, zhodnoťte svoje vlastné hodnoty a ciele a spojte obe spomínané veci dohromady tak, aby k sebe pasovali.