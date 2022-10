7 dôvodov, prečo je dôležité budovať dobré vzťahy na pracovisku

Kto má v práci dobré vzťahy, cíti sa v nej lepšie a môže mu to pomôcť napredovať v kariére.

Bez ohľadu na oblasť, v ktorej pracujete, vzťahy so spolupracovníkmi môžu mať veľký vplyv na váš profesionálny úspech. Vedieť, ako si budovať dobré vzťahy, je mimoriadne cenná schopnosť. Prinášame dôvody, prečo je budovanie vzťahov na pracovisku dôležité a poskytneme aj tipy na zlepšenie vzťahov na pracovisku.

Zamestnanci, ktorí si rozumejú, sú prínosom aj pre firmu, v ktorej sú zamestnaní, pretože sú efektívnejší, kreatívnejší a spokojnejší. Dlhšie zostávajú na svojich pozíciách, sú ochotnejší pomáhať a prinášať nové riešenia.

Čo dokážu dobré vzťahy v práci:

1. Zlepšujú spoluprácu

U spolupracovníkov, ktorí majú medzi sebou pozitívne vzťahy, je väčšia pravdepodobnosť, že pri spoločnej práci na projekte podajú dobrý výkon. Spoluhráči, ktorých rešpektujete, vás môžu motivovať k čo najlepším výkonom.

2. Zvyšujú výkon

Pozitívne vzťahy na pracovisku môžu zlepšiť vašu vlastnú produktivitu a zručnosti súvisiace s prácou. Ľudia, ktorí pracujú radi, majú tendenciu vedome aj nevedome pracovať tvrdšie, pretože si užívajú situáciu a chcú, aby sa ich spoločnosti v budúcnosti darilo.

3. Zlepšujú morálku zamestnancov

Dobré vzťahy s ľuďmi, s ktorými trávite každý pracovný deň veľa času, môže zlepšiť vašu morálku, a to môže pozitívne ovplyvniť váš profesionálny výkon.

4. Zlepšujú lojalitu k firme

Spoločnosť, ktorá si udrží kľúčových zamestnancov, zvyčajne prináša lepšie dlhodobé výsledky. Zamestnanci, ktorí sa cítia prepojení medzi sebou a so spoločnosťou, si nehľadajú zamestnanie inde, a to nielen preto, že sú spokojní profesionálne, ale aj preto, že osobné vzťahy, ktoré majú so spolupracovníkmi, na novom pracovisku už nemusia nadviazať.

5. Zlepšujú vaše zdravie

Silná sociálna podpora sa všeobecne považuje za dôležitý faktor pre pevné fyzické zdravie, zatiaľ čo sociálna izolácia je zvyčajne spojená s vyšším rizikom vzniku vážnych zdravotných problémov. Platí to tak v osobnom, ako aj v pracovnom živote. Pozitívne vzťahy a sociálne interakcie v práci vám môžu pomôcť udržať si telesnú a duševnú pohodu.

6. Zlepšujú kreativitu

Dobré vzťahy so spolupracovníkmi vás môžu motivovať k tvorivému mysleniu. Práca v prostredí, kde sa cítite uvoľnene a môžete prejaviť svoju osobnosť, vám môže poskytnúť inšpiráciu a podporu, ktorú potrebujete na vytváranie inovatívnych nápadov a myšlienok, ktoré môžu viesť k efektívnejším spôsobom fungovania.

7. Uľahčujú prijímanie nových členov tímu

Tím spolupracovníkov, ktorí sa dobre poznajú a rozumejú si, môže novému členovi uľahčiť začlenenie. Práca v skupine ľudí, ktorí majú pozitívne vzťahy, pravdepodobne novému pracovníkovi pomôže rýchlo sa integrovať.