Kedy a čo si obliecť do práce, aby ste boli vždy tip-top. Formálne či neformálne?

Ak pracujete v kancelárii či na úrade, oblečenie je súčasťou vášho úspechu. Pozrite sa, čo by ste mali mať v šatníku.

Oblečenie môže človeka zneistiť, alebo mu, naopak, dodať odvahu. Šaty, ktoré máte na sebe, svedčia o vašej profesionalite či neprofesionalite. Ukazujú, do akej miery patríte k firme, v akej miere ste na tom správnom mieste.

Nepísaný dress code

Väčšina firiem dnes nemá predpísaný dress code, ktorý vás zaväzuje, čo si máte dať na seba. Namiesto toho platia nepísané pravidlá, kedy sa obliecť biznis profesionálne, biznis neformálne alebo celkom neformálne.

Biznis profesionálny šatník je najkonzervatívnejší, je to oblečenie do kancelárie na bežný pracovný deň. Úradníci v bankách či na úradoch by mali nosť klasickú košeľu so zapínaním na gombíky, často s kravatou. Sako alebo blejzer sú samozrejmosťou. Toto oblečenie by vám malo sadnúť ako uliate. Aj ženy by mali nosiť blúzky so sakom, topánky na stredne vysokých podpätkoch so zatvorenou špičkou, nie sandále.

Biznis formálne oblečenie je vyhradené na špeciálne udalosti, ako sú udeľovania ocenení, recepcie, firemné večierky či večere. Pre muža je vhodný tmavý oblek, k nemu adekvátna košeľa a celé topánky. Žena si môžu dať tmavšie šaty alebo kostým, ako doplnok je výborný elegantný šperk, opasok či šatka.

Casual Fridays, alebo neformálne piatky

Biznis neformálne oblečenie nie je celkom neformálne – je to o tom, že muž nemusí mať oblek a kravatu. Nahodí si košeľu so stojačikom alebo pólo tričko, prípadne elegantný sveter navrch. Výborne sa hodí farebnejšie sako či blejzer, ženy si môžu dať topánky na vyššom podpätku, farebnejšie šaty a výraznejšie šperky.

Neformálne oblečenie je v niektorých firmách povolené len v piatok – vtedy môžu zamestnanci chodiť napríklad aj v džínsovom oblečení. Muži si však do banky či na úrad nikdy nesmú obuť sandále bez ponožiek alebo obliecť krátke nohavice, z ktorých im trčia chlpaté nohy.