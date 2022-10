Prečo sú vzťahy na pracovisku dôležitejšie, ako si myslíte

Ak majú zamestnanci s manažérmi a medzi sebou dobré vzťahy, sú oveľa spokojnejší a výkonnejší.

Dobrá atmosféra v práci dokáže doslova zázraky. Radoví zamestnanci sú iniciatívnejší, ich výsledky sú lepšie, majú pocit dobre vykonanej práce. Manažéri nie sú pod takým tlakom, nesužuje ich každodenný stres z toho, čo sa zase stane a aký konflikt budú musieť riešiť.

Mimochodom, stres je podľa rôznych štúdií najčastejší pocit, ktorý zažívajú vedúci pracovníci na svojich pozíciách. Ak si rozumejú so zamestnancami, tento stres významne klesá a umožňuje lepšie rozhodovať a vnímať potreby firmy. A platí to aj opačne – ak pracovníci cítia súlad medzi nimi a lídrami, ochotnejšie sa zapájajú do riešenia problémov, urobia aj prácu navyše.

Podľa personálnych manažérov a štúdií majú konflikty na pracovisku „na triku“ stratu času a ľudskej tvorivej energie.Niektoré konflikty sa nedajú celkom odvrátiť, dobrá atmosféra na pracovisku ich však dokáže oveľa lepšie zvládnuť a zabrániť tak zväčšovaniu stresujúcich situácií na jednej i druhej strane. Podľa rôznych prieskumov si pozitívnu atmosféru na pracovisku želá takmer 80 % zamestnancov, patrí to k ich top prioritám pri výbere zamestnania.

A čo považujú zamestnanci za najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujúvzťahy na pracovisku? Medzi najdôležitejšie zaradili komunikáciu, pocit dôvery, flexibilitu, dobrú organizáciu práce, feedback (hodnotenie ich práce, ocenenie aj konštruktívnu kritiku, ktorá pomáha rásť), transparentnosť, efektivitu manažérov, koučing a vzdelávanie, samostatnosť, príležitosti ukázať svoj talent a schopnosti, prístup k informáciám, výmenu skúseností a pohodlie či istý komfort na prácu. V ostatných dvoch rokoch významne vzrástla aj možnosť pracovať z domu, pričom istá miera stretávania je pre zamestnancov stále dôležitá.